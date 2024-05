La première législatrice noire du Royaume-Uni « consternée » par la perspective de se voir interdire de se présenter aux élections travaillistes

La première législatrice noire de Grande-Bretagne, Diane Abbott, a déclaré mercredi qu’elle était consternée que le parti travailliste d’opposition semble prêt à lui exclure sa candidature aux élections du 4 juillet en raison de commentaires qu’elle avait faits il y a plus d’un an sur les Juifs et le racisme.

Abbott, 70 ans, a été élue pour la première fois au Parlement travailliste en 1987 et, en tant que députée noire la plus ancienne du pays, avait fait campagne sur des questions telles que le racisme, la pauvreté et les affaires internationales dans son district du nord-est de Londres.

Elle était une proche alliée de Jeremy Corbyn qui a dirigé le parti de 2015 à 2020, lorsqu’il a été accusé par l’organisme de surveillance de l’égalité d’actes illégaux de harcèlement et de discrimination contre les Juifs.

Il a été remplacé par Keir Starmer, qui est en passe de devenir le prochain Premier ministre britannique selon les sondages, et qui a cherché à purger le parti de certains de ses membres de gauche et à s’attaquer à toute allégation d’antisémitisme.

« Je suis très consternée que de nombreux rapports suggèrent que j’ai été exclue en tant que candidate », a déclaré Abbott, qui a ouvert la voie à d’autres femmes politiques noires, sur X.

Abbott a été suspendue l’année dernière après avoir envoyé une lettre au journal Observer dans laquelle elle affirmait que les préjugés subis par le peuple juif étaient similaires, mais pas identiques, au racisme.

«Ils subissent sans aucun doute des préjugés. Cela s’apparente au racisme et les deux mots sont souvent utilisés comme s’ils étaient interchangeables », écrit-elle dans la lettre. « Il est vrai que de nombreux types de personnes blanches ayant des points de différence, comme les rousses, peuvent subir ce préjugé. Mais ils ne sont pas soumis toute leur vie au racisme.»

Abbott s’est excusé « sans réserve » mais a été suspendu du parti.

Corbyn s’est également vu interdire de se présenter comme candidat travailliste après avoir déclaré que l’antisémitisme au sein du parti travailliste avait été « considérablement exagéré » pour des raisons politiques, et a décidé la semaine dernière de se présenter comme candidat indépendant.

L’organisme de surveillance de l’égalité a lancé une enquête sur le parti travailliste en 2019 et a déclaré avoir constaté de graves lacunes dans la manière dont il abordait l’antisémitisme au sein du parti de gauche.

Les partisans d’Abbott et certains députés de l’opposition ont déclaré qu’elle avait été maltraitée par le parti, après que la décision de l’empêcher de se présenter comme candidate travailliste ait été rapportée pour la première fois par le journal London Times mardi.

Jacqueline McKenzie, avocate spécialisée dans les droits de l’homme et amie d’Abbott, a déclaré à la radio BBC qu’elle aurait dû bénéficier de « plus de respect et d’une plus grande dignité que de subir ces fuites ».

« Nous avons vu d’autres députés dire des choses terribles et faire rétablir le whip et être autorisés à se lever. Pourquoi Diane est-elle traitée différemment ? Cela a également des implications pour la communauté africaine et caribéenne au sens large… les gens sont extrêmement inquiets.

Au cours de son mandat au Parlement, Abbott a été victime de nombreux abus racistes et sexistes en ligne.

En mars, un donateur du Parti conservateur s’est excusé pour des propos tenus en 2019 dans lesquels il avait déclaré que regarder Abbott lui donnait envie de détester toutes les femmes noires et qu’elle « devrait être abattue ».