L’acteur et réalisateur oscarisé a détaillé sa relation avec Mia Farrow et leurs filles adoptives Soon-Yi Previn et Dylan dans un tiers de ses derniers mémoires et il est peu probable qu’Allen se soit éloigné de ses positions précédentes sur ses relations avec eux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy