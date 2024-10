La première interview formelle de Harris avec Fox News est combative

Dans le entretien le plus combatif Depuis que la vice-présidente Kamala Harris est devenue la candidate démocrate à la présidentielle, elle a discuté mercredi de la politique frontalière, des avantages financés par les contribuables pour les prisonniers transgenres et du président Biden avec Bret Baier de Fox News.

Harris, à qui on a demandé à plusieurs reprises en quoi elle différait de Biden au cours de son mandat, a eu du mal à se différencier de lui sans manquer de respect à l’homme qui l’a choisie pour être sa colistière. Elle a offert sa réponse la plus claire à ce sujet lors de l’entretien.

« Laissez-moi être très clair, ma présidence ne sera pas la continuation de la présidence de Joe Biden, et comme tout nouveau président qui entre en fonction, j’apporterai mes expériences de vie, mes expériences professionnelles et des idées fraîches et nouvelles », a déclaré Harris. « Je représente une nouvelle génération de dirigeants. Par exemple, je suis quelqu’un qui n’a pas passé la majeure partie de ma carrière à Washington, DC.

L’entretien d’une demi-heure avec Baier, le premier entretien officiel de Harris avec la chaîne câblée, s’est déroulé au milieu d’un blitz médiatique du candidat démocrate et a été parfois irritable. Dès les premiers instants, la principale présentatrice politique de Fox News a fréquemment interrompu Harris alors qu’elle répondait à ses questions, et l’a fréquemment qualifiée de « madame » plutôt que de « vice-présidente ».

Mais Harris a eu du mal à reprendre les positions qu’elle avait précédemment prises sur des questions telles que l’autorisation aux immigrés sans papiers d’obtenir un permis de conduire, des frais de scolarité gratuits et des soins de santé gratuits.

« Écoutez, c’était il y a cinq ans, et je suis très claire sur le fait que je respecterai la loi », a-t-elle déclaré. « J’ai fait cette déclaration à maintes reprises, et en tant que vice-président des États-Unis, c’est exactement ce que j’ai fait. »

Pressée d’une question complémentaire sur son soutien précédemment exprimé à l’utilisation de l’argent des contribuables pour financer les soins de transition de genre pour les détenus, Harris a fait valoir qu’une politique similaire existait pendant le mandat de Trump. Elle a accusé son rival du GOP, l’ancien président Trump, de semer la peur avec des publicités sur la question.

La campagne Trump a présenté l’apparition de Harris sur Fox comme une victoire du républicain.

« L’interview de Kamala Harris avec Bret Baier était une épave de train. Kamala était en colère, sur la défensive et a une fois de plus abdiqué toute responsabilité dans les problèmes auxquels les Américains sont confrontés », a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt dans un communiqué. « Elle n’a pas pu donner une réponse claire à une seule question parce qu’elle n’a pas de réponse. »

Harris a cherché à poser plusieurs questions sur l’aptitude de Trump à exercer ses fonctions, répétant ses caractérisations de plus en plus fréquentes de lui comme étant inapte et instable.

«Le peuple américain est préoccupé par Donald Trump, c’est pourquoi ceux qui le connaissent le mieux, y compris les dirigeants de notre communauté de sécurité nationale, se sont tous exprimés, même ceux qui ont travaillé pour lui dans le Bureau Ovale, ont travaillé avec lui au Situation Room, et ont déclaré qu’il était inapte et dangereux et qu’il ne devrait plus jamais être président des États-Unis, y compris son ancien vice-président, c’est pourquoi le poste lui était ouvert pour choisir un autre colistier », a-t-elle déclaré. « C’est donc un fait. »