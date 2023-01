La première interview d’Ariana Grande, 15 ans, en tant qu’enfant artiste devient virale

Ariana Grande a commencé sa carrière musicale à l’âge de 15 ans après avoir fait partie de la comédie musicale de Broadway 13. Elle est rapidement devenue un nom connu après avoir essayé le rôle de Cat Valentine dans les émissions de télévision Nickelodeon Victorious et Sam & Cat. Mais seuls quelques-uns savent que son voyage dans le monde du showbiz a commencé bien avant cela. Ses débuts d’actrice ont eu lieu alors qu’elle n’avait que huit ans dans la comédie musicale du Little Palm Family Theatre dans le sud de la Floride. Ariana Grande a joué Annie et maintenant une vidéo de retour majeure de son ancienne interview en tant qu’enfant artiste est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans le clip de retour, la musicienne est interrogée sur son tout premier travail d’actrice en tant que chef de file de la production musicale. Lorsque le journaliste lui a demandé si c’était effrayant pour elle de passer l’audition, une jeune Ariana a nié: “Non, c’était vraiment amusant, j’étais excitée.” Dans l’instant suivant, elle a également rappelé le moment où elle a appris qu’elle avait été recrutée pour le rôle. Après avoir reçu l’appel téléphonique, Ariana a demandé: “Qui ai-je eu?” Le producteur l’a informée qu’elle jouerait Annie et le musicien populaire a commencé à célébrer. Découvrez un extrait de l’ancienne interview ici:

La vidéo a amassé plus de 5 lakh likes et plus de 2,3 millions de vues sur le site de micro-blogging, laissant ses fans complètement impressionnés par la star. Un utilisateur a fait l’éloge de la jeunesse du chanteur et a écrit: «Confiance totale et talent à un jeune âge. De toute évidence, elle est née pour chanter et jouer.

Un autre a fait l’éloge de son look afro: “Elle avait ces cheveux bouclés afro, wow.”

Un autre a ajouté: “Aww !! Elle est, était et sera toujours si mignonne.

Pendant ce temps, une utilisatrice a souligné que sa personnalité n’avait pas changé au fil des ans : “Elle n’a pas changé du tout, le même sourire et les mêmes réactions sont si mignonnes.”

Ariana Grande est apparue dans plusieurs émissions de télévision, notamment Swindle, Winx Club, Scream Queens, etc. En ce qui concerne sa carrière musicale, elle a jusqu’à présent sorti six albums studio complets et a également remporté deux Grammy Awards.

