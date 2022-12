La première “installation d’utérus artificiel” au monde peut faire croître 30 000 bébés en un an, la recherche stupéfie les gens

Les progrès scientifiques peuvent être formidables. Ils sont la clé des nouvelles technologies, résolvent des problèmes pratiques et prennent des décisions éclairées. Mais parfois, cela peut aussi être effrayant à la limite. Aujourd’hui, la première « installation d’utérus artificiel » au monde prétend qu’elle peut faire croître 30 000 bébés en un an dans un utérus artificiel ou une « nacelle de croissance ». Cela pourrait être un soulagement pour la plupart que cette installation n’existe pas réellement. EctoLife est une installation d’utérus artificiel imaginaire. Ils ont poursuivi en affirmant que cela pouvait aider des pays comme le Japon, la Bulgarie et la Corée du Sud dans leur déclin démographique. Le clip a été partagé par le biotechnologue moléculaire yéménite Hashem Al-Ghailia sur YouTube, donnant un aperçu de cette installation inexistante. La description mentionnait: “Il est basé sur plus de 50 ans de recherches scientifiques révolutionnaires menées par des chercheurs du monde entier.” Jetez un œil ici :

La recherche a stupéfié les internautes lorsque l’un d’entre eux a écrit : “Juste au moment où je pense que je ne peux plus être surpris par quoi que ce soit dans ce monde insensé.” L’idée de cette installation a amené les utilisateurs des médias sociaux à se demander combien d’éthique étaient mises à tester avec cette idée. Beaucoup ont mentionné qu’il n’y a aucun moyen que de telles choses puissent être réelles, pour la simple raison que cela va à l’encontre de la nature. Un utilisateur de YouTube a commenté : “Je frémis de penser à quel genre d’atrocités obscènes ont été commises afin de développer ce technologie, qui est sûrement en préparation secrètement depuis de nombreuses décennies.

« L’éthique et la moralité de cet avenir sont pour le moins préoccupantes. Vous avez fait un excellent travail Hachem. C’est un excellent film de science-fiction d’horreur. Ça me rappelle Gattaca », a lu un autre commentaire.

Un utilisateur a écrit : « Pour moi, c’est une façon de rompre avec les liens familiaux. Cela rompt le lien entre la mère et les enfants dans un premier temps. Tout ce qui est facile n’est pas bon. Tout ce qui ne donne pas de travail n’apporte pas de bonnes conséquences. Pour moi, c’est un outil de plus pour repousser davantage l’amour familial.

L’installation imaginaire montrait 75 laboratoires, chacun pouvant accueillir jusqu’à 400 « gousses de croissance » ou utérus artificiels. Ces capsules sont conçues pour reproduire les conditions à l’intérieur du ventre d’une mère. Ceux-ci auront des capteurs qui peuvent surveiller les signes vitaux du bébé tels que le rythme cardiaque, la pression artérielle, le rythme respiratoire et la saturation en oxygène.

