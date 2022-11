La première impression approximative de Danielle Smith place le NPD de l’Alberta en territoire majoritaire probable: nouveau sondage

NOTE DE LA RÉDACTION : CBC News et The Road Ahead ont commandé cette recherche d’opinion publique à la mi-octobre, commençant six jours après que Danielle Smith a remporté la direction du Parti conservateur uni.

Comme pour tous les sondages, celui-ci est un instantané dans le temps.

Cette analyse fait partie d’une série d’articles issus de cette recherche. D’autres histoires suivront.

Les Albertains sont en mesure de fournir un gouvernement majoritaire au NPD de Rachel Notley, tandis que le public semble avoir de profonds doutes sur la nouvelle chef du Parti conservateur uni, la première ministre Danielle Smith, selon un nouveau sondage commandé par CBC News.

Le sondage, mené du 12 au 30 octobre, suggère également que l’UCP pourrait perdre certaines parties de la province dans et autour de la base rurale de Smith.

Le sondage mené auprès de 1 200 Albertains par Janet Brown Opinion Research suggère également que les Albertains croient que le gouvernement provincial est sur la mauvaise voie sur chaque question clé étudiée, comme la création d’emplois, la gestion des soins de santé et la réduction de la criminalité.

Les chiffres suggèrent qu’une bataille difficile nous attend pour un parti qui a à peine fini de balayer les ballons lâchés de sa célébration du leadership, avec un peu plus de six mois avant le jour des élections.

La course de chevaux

Depuis que l’UCP a pris le pouvoir lors des élections de 2019 avec 55 % de soutien, ce nouveau sondage suggère que son soutien est désormais de 38 %.

L’opposition NPD, qui a remporté 32 % des électeurs aux élections de 2019 – faisant de Notley un premier ministre pour un mandat – a maintenant le soutien de 47 % des répondants.

Les petits partis s’inscrivent à peine sur le graphique. Trois pour cent soutiennent le Parti de l’Alberta, deux pour cent ont dit qu’ils soutiendraient le Wildrose Independence Party, tandis qu’un autre deux pour cent préfèrent d’autres partis, y compris les Libéraux de l’Alberta. Huit pour cent supplémentaires des répondants sont considérés comme des “électeurs orphelins” – ceux qui n’aiment aucune des options.

Le sondage a également mesuré l’opinion des répondants sur Notley et Smith, qui ont remporté la direction de l’UCP le 6 octobre et ont prêté serment en tant que premier ministre quelques jours plus tard.

Plus de la moitié des répondants ont déclaré qu’ils n’étaient pas impressionnés par Smith, tandis que 35 % ont dit la même chose de Notley. Seuls 18% ont déclaré être très impressionnés par Smith, tandis que 39% ont déclaré cela à propos de Notley.

« Par conséquent, si des élections avaient lieu aujourd’hui, je pense que nous aurions un gouvernement néo-démocrate majoritaire », a déclaré Janet Brown, qui a dirigé la rechercher pour CBC News.

“Et cela découle vraiment du fait que les Albertains sont vraiment déçus par Danielle Smith en tant que leader.”

Smith a courtisé une vive controverse lors de sa course à la direction de l’UCP, principalement avec sa proposition Loi sur la souveraineté de l’Alberta de refuser l’application de certaines lois fédérales. Après être devenue première ministre, elle a été forcée de revenir sur les commentaires sur le visage non vacciné pire discrimination que n’importe quel groupe au cours de sa vie, et s’est excusé pour ce qu’elle a dit être des remarques “mal informées” plus tôt cette année sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Danielle Smith célèbre après avoir été choisie comme nouvelle chef du Parti conservateur uni à Calgary le 6 octobre. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Pendant ce temps, son gouvernement est resté silencieux sur les fronts de la politique et des annonces au cours de ses premières semaines en tant que premier ministre, tandis que Smith s’est occupée de la constitution d’équipes au sein de son caucus UCP souvent agité et s’est battue pour obtenir un siège à l’assemblée législative rurale lors d’une élection partielle en Brooks–Medecine Hat.

Alors que les partisans du NPD soutiennent solidement leur chef – plus des trois quarts se disent très impressionnés par Notley – on ne peut pas en dire autant du nouveau patron de l’UCP, qui a remporté la direction du parti avec une faible majorité.

À peine 46% des partisans des conservateurs unis sont très impressionnés par Smith. Alors que seulement 12% des utilisateurs de l’UCP se situent au bas de l’échelle, une grande partie (35%) se place au milieu.

Les résultats du sondage suggèrent également que Smith stratégie électorale n’avoir besoin de gagner que quelques sièges à Calgary et à Edmonton tout en balayant le reste de l’Alberta est loin d’être une valeur sûre.

Nombre de sièges

Les élections albertaines sont souvent classées en trois groupes : Edmonton, Calgary et « autre » — petites villes et régions rurales de l’Alberta.

Le sondage montre que le NPD est bien en tête à Edmonton, un endroit décrit par Brown comme étant potentiellement perdu pour l’UCP “pour une génération”. Le NPD est en passe de remporter tous les sièges à Edmonton.

À Calgary, le NPD a une légère avance.

“Il y a quelques sièges dans le sud de la ville qui sont très sûrs pour l’UCP”, a déclaré Brown. “Mais tout le reste semble être un choix de premier ordre pour le NPD.”

En dehors des deux grandes villes, l’UCP a une avance, même si elle n’est en aucun cas dominante.

Un certain nombre de ces sièges penchent en faveur du NPD, notamment Banff-Kananaskis et les circonscriptions urbaines de Lethbridge et Red Deer, selon les sondages et la modélisation des sièges de Brown.

Les conservateurs unis sont particulièrement en difficulté auprès de certains groupes démographiques. Les néo-démocrates ont une avance de 16 points de pourcentage chez les femmes, un peu plus chez les adultes de moins de 44 ans, et ils ont une avance de 30 points chez les Albertains titulaires d’un diplôme universitaire ou postdoctoral.

Les deux partis sont presque à égalité parmi les électeurs masculins, les Albertains de plus de 45 ans et les personnes âgées. Le parti de Smith est le plus attrayant pour les personnes qui n’ont pas fait d’études postsecondaires, avec 54 % de soutien contre 30 % pour le NPD, selon le sondage.

Outre une aversion pour Smith en tant que leader, les sondages suggèrent également que la majorité des Albertains désapprouvent la performance du gouvernement dans de nombreux dossiers importants.

Autant d’Albertains considèrent que la performance du gouvernement en matière de création d’emplois est sur la bonne voie que ceux qui pensent qu’il est sur la mauvaise voie, et qu’il est proche de l’amélioration de l’économie. Mais sur tant d’autres questions, les répondants donnent de très mauvaises notes.

“Surtout lorsque vous regardez des domaines comme les soins de santé, l’éducation, les gens se sentent massivement négatifs envers le gouvernement, pas positifs”, a déclaré Brown.

Même les partisans de l’UCP perçoivent le gouvernement comme faible sur les mesures clés.

Seulement 49 % des partisans des Conservateurs unis estiment que leur gouvernement provincial est sur la bonne voie en ce qui concerne la construction de pipelines.

Et une majorité d’entre eux — 59 % — affirment que le gouvernement fait fausse route dans la gestion des soins de santé. Ceux qui disent qu’ils voteront pour l’UCP sont également plus susceptibles de penser que le gouvernement est sur la mauvaise voie en ce qui concerne la gestion des systèmes d’éducation K-12 et postsecondaire, ainsi que la réduction de la criminalité.

Que ce passe t-il après

Duane Bratt, politologue à l’Université Mount Royal, a déclaré que ce qui lui avait sauté aux yeux était l’absence de “période de lune de miel” pour Smith.

“Généralement, lorsqu’un nouveau leader arrive, il y a une bosse et il perd progressivement en popularité avec le temps”, a déclaré Bratt. “Avec le cas de Smith, cela ne s’est jamais produit. Et généralement, lorsque vous êtes premier ministre, il est difficile d’augmenter votre popularité. Il est beaucoup plus facile de diminuer votre popularité.”

Bratt a déclaré que même si les chiffres semblent sombres pour Smith, l’UCP est constamment à la traîne du NPD depuis deux ans.

Cependant, les premières bosses de Smith suggèrent que les choses pourraient empirer pour les conservateurs unis, plutôt que de s’améliorer.

“Ils sont sur la mauvaise voie sur chaque question, et c’est similaire à ce que nous avons vu en 2018, un an après les élections de 2019, où le NPD n’était populaire sur aucune question majeure”, a déclaré Bratt. “Et cela signifie une élection de changement.”

Le sondage aléatoire de CBC News auprès de 1 200 Albertains a été mené à l’aide d’une méthode hybride entre le 12 et le 30 octobre 2022 par Trend Research, basé à Edmonton, sous la direction de Janet Brown Recherche d’opinion . L’échantillon est représentatif des facteurs régionaux, d’âge et de sexe. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Pour les sous-ensembles, la marge d’erreur est plus grande.

L’enquête a utilisé une méthodologie hybride qui impliquait de contacter les répondants par téléphone et de leur donner la possibilité de répondre à l’enquête à ce moment-là, à un autre moment plus pratique, ou de recevoir un lien par e-mail et de répondre à l’enquête en ligne. Trend Research a contacté des personnes à l’aide d’une liste aléatoire de numéros, composée à moitié de lignes fixes et à moitié de numéros de téléphone portable. Les numéros de téléphone ont été composés jusqu’à cinq fois à cinq moments différents de la journée avant qu’un autre numéro de téléphone ne soit ajouté à l’échantillon. Le taux de réponse parmi les numéros valides (c.-à-d. résidentiels et personnels) était de 16,3 %.