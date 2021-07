La première image officielle du boîtier Honor Magic3 montre une grande ouverture circulaire pour l’appareil photo

Le PDG d’honneur George Zhao et le PDG de Qualcomm Cristiano Amon ont pris la parole lors d’un panel organisé par Reuters où ils ont parlé de leur dernier partenariat – le Honor Magic3 – qui sera parmi les premiers téléphones à être alimentés par le nouveau chipset Snapdragon 888+.

Lors du panel, Zhao a révélé l’inspiration entre les deux coloris du Honor Magic3 – ce que les photographes appellent « l’heure d’or ». C’est une période de 15 à 20 minutes avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil. Il peut être divisé en deux étapes.

Une étape est lorsque le soleil est juste en dessous de l’horizon et que le ciel est d’un bleu profond et foncé. La deuxième étape est lorsque le soleil est juste au-dessus de l’horizon, colorant le ciel en rose ou en rose doré. Ce sont les deux coloris de la Magic3, de la Blue Hour et de la Golden Hour.

Voici l’explication de Zhao :

Pour garder le téléphone frais, vous voudrez peut-être y mettre un étui de protection – et nous avons la première image officielle d’un étui pour le Magic3.

La première image officielle d’un étui de protection Honor Magic3

La version Plus du Snapdragon 888 augmente les performances du moteur AI de 20%, ce qui est essentiel. Le Magic3 s’appuie sur l’original, qui utilisait l’IA pour faire apparaître les informations pertinentes exactement quand vous en avez besoin. Les choses sont devenues beaucoup plus avancées depuis. « Nous pouvons reconnaître cinq cents scénarios », explique George Zhao. « Et je pense que la série HONOR Magic3 est le meilleur produit Snapdragon 888+. »

L’IA « change fondamentalement l’expérience de la photographie », a déclaré Amon. « Cela fait de tout le monde un photographe professionnel. » La combinaison avec la 5G est particulièrement puissante. « … nous allons assister à une transformation avec la 5G qui est plus grande et plus profonde que ce que nous avons vu avec la 4G et la révolution des smartphones que nous connaissons aujourd’hui », a ajouté Amon. Vous pouvez en savoir plus sur reuters.com.

Le mois dernier, Honor et Qualcomm ont dévoilé une autre collaboration : les Honor 50, 50 Pro et 50 SE, les premiers téléphones équipés du chipset Snapdragon 778G.