La première image du clavier OnePlus apparaît, arrivera le 7 février

OnePlus a révélé plus tôt qu’il lancerait un clavier, et nous avons maintenant la première image divulguée du périphérique. Il sera blanc, avec une touche Entrée jaune et un bouton rond rouge de but inconnu.

La source a révélé que le clavier OnePlus devrait arriver le 7 février, qui est également le lancement mondial du produit phare OnePlus 11 et des écouteurs OnePlus Buds Pro 2 TWS.

Le clavier a déjà sa page de destination sur le site Web de OnePlus, révélant que la production de masse est prévue pour mars-mai, ce qui signifie que nous devrons attendre un temps significatif après l’annonce de février.

Le périphérique aura une conception à double joint qui fournira un son satisfaisant mais aura des amortisseurs fins pour un claquement doux “tout en conservant l’expérience de frappe supérieure”.

Ce clavier aura un corps en aluminium et prendra en charge le micrologiciel open-source pour remapper les touches et “déverrouiller tout le potentiel du clavier”.

