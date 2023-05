La Première Guerre mondiale avec des drones ? L’artillerie et la guerre des tranchées définissent l’affrontement entre l’Ukraine et la Russie

TAMPA, Floride – Il a été présenté comme le premier affrontement de haute technologie entre les grandes puissances, un conflit qui offrirait un regard de près sur l’évolution du combat au 21e siècle.

Mais à bien des égards, selon certains analystes, la guerre russo-ukrainienne ressemble plus à la Première Guerre mondiale avec des drones et des iPhones, avec beaucoup plus en commun avec des approches séculaires de la tactique et de la stratégie que beaucoup ne l’avaient prédit.

Il ne fait aucun doute que les technologies modernes ont joué un rôle, avec des avions sans pilote, des équipements de communication, des systèmes de défense antimissile de nouvelle génération et des médias sociaux jouant jusqu’à présent un rôle important dans la guerre. À la base, cependant, les combats – maintenant bien dans leur 15e mois – ont semblé familiers, avec de l’artillerie, des manœuvres au sol, des batailles de chars et même les types de tranchées défensives profondes rappelant la Grande Guerre il y a plus d’un siècle.

Il y a certainement des leçons que les États-Unis et d’autres armées modernes peuvent tirer du conflit. Mais l’espoir que la guerre elle-même changerait à jamais les combats modernes n’a pas été confirmé.

« Cette guerre ressemble plus à la Première Guerre mondiale pour moi qu’à une vision futuriste du combat – la Première Guerre mondiale avec de l’artillerie de précision, des drones, des smartphones, des satellites et des missiles antichars, mais toujours dominée par des barrages d’artillerie et des tranchées défensives », a déclaré Michael O. « Hanlon, chercheur principal et directeur de recherche en politique étrangère à la Brookings Institution, qui étudie en profondeur la politique militaire et la guerre moderne.

« Combats de style Première Guerre mondiale »

Les impacts de la guerre russo-ukrainienne sur la planification militaire, le développement des armes et la stratégie en temps de guerre pour les États-Unis sont des sujets clés ici cette semaine lors de la conférence des forces d’opérations spéciales, organisée par le Commandement des opérations spéciales des États-Unis et la Global Special Operations Forces Foundation. L’événement est l’un des plus grands rassemblements mondiaux de professionnels des opérations spéciales et de leaders de l’industrie de la défense, et il sert de vitrine majeure des technologies militaires de pointe.

De telles technologies joueront sûrement un rôle dans les combats futurs. Un affrontement hypothétique avec la Chine dans le Pacifique, par exemple, se déroulera probablement davantage en mer et dans les régions côtières et pourrait s’appuyer fortement sur des engins sans pilote dans le ciel et en mer, des cybercapacités, la guerre électronique et d’autres outils révolutionnaires. La météo a joué un rôle bien plus important dans l’arc de la guerre que les cyberattaques ou les campagnes de désinformation

Mais à Kiev, au cours des 15 derniers mois, les appels à l’aide militaire se sont principalement concentrés sur la viande et les pommes de terre classiques du monde militaro-industriel : batteries de missiles, chars et armes antichars, véhicules terrestres blindés et avions de chasse. Tout cet équipement s’est avéré vital dans la contre-offensive réussie de l’Ukraine l’automne dernier, qui a aidé à chasser les Russes de Kharkiv, Kherson et d’autres villes clés.

Dans les mois qui ont suivi, les lignes de front se sont pour la plupart gelées, à l’exception des combats acharnés à Bakhmut, où les soldats ukrainiens se maintiennent à l’ouest de la ville au milieu d’une attaque impitoyable de la partie russe. Au-delà de Bakhmut, l’Ukraine s’est concentrée sur sa deuxième contre-offensive à venir, un assaut encore plus ambitieux visant à pousser la Russie hors de la région contestée du Donbass et peut-être même hors de la Crimée, une partie de l’Ukraine que Moscou et ses forces mandataires détiennent depuis 2014.

Avant cette contre-offensive, les forces russes ont renforcé leurs défenses, principalement en déplaçant beaucoup de terre. Plus tôt ce mois-ci, les responsables du renseignement britannique ont décrit les positions russes comme « certains des systèmes les plus étendus d’ouvrages défensifs militaires jamais vus dans le monde depuis de nombreuses décennies » – un retour aux types de tranchées qui ont créé le tristement célèbre « No Man’s Land » entre le deux côtés pendant les jours les plus sombres de la Première Guerre mondiale.

Les hauts commandants militaires américains voient également ces similitudes, en particulier dans la façon dont la guerre s’est déroulée au cours des six derniers mois.

Dans une récente interview accordée au magazine Foreign Affairs, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark A. Milley, a déclaré que « les choses se sont installées pour l’hiver » après les opérations de contre-offensive réussies de l’Ukraine l’automne dernier.

« Et pour l’hiver, même s’il y a eu beaucoup de combats, presque des combats de style Première Guerre mondiale, il y a eu très peu de changement de mains sur des parties importantes du territoire, à l’exception peut-être de Bakhmut », a déclaré le général Milley.

«Donc, vous avez essentiellement une situation le long d’une ligne de front qui s’étend, je ne sais pas, probablement de Washington, DC, à Atlanta, quelque chose comme ça. C’est assez loin. Et cette ligne de front n’a pas changé de mains. C’est essentiellement dans l’impasse », a-t-il déclaré.

Un regard en arrière — et vers l’avenir

Même avec ses éléments rappelant la Première Guerre mondiale, la guerre russo-ukrainienne survient à un moment unique de l’histoire. L’artillerie et la guerre de tranchées imminente pourraient définir la prochaine phase du conflit, mais plus largement, les chefs militaires disent que le monde regarde alors que la guerre subit sans doute la prochaine transformation historique majeure dans la façon dont les nations combattent, de la même manière que l’arc long, les inventions de la poudre à canon et le fusil à répétition, et l’introduction de véhicules terrestres blindés et de navires ont changé la façon dont les guerres ont été menées au cours des siècles.

Dans son entretien avec les Affaires étrangères, le général Milley a déclaré que la technologie moderne a déclenché une innovation inédite dans l’espace industriel de la défense.

« Je dirais donc que dans le monde d’aujourd’hui, nous subissons le changement le plus fondamental dans le caractère de la guerre jamais enregistré dans l’histoire, et il est principalement motivé par la technologie », a-t-il déclaré, citant des capteurs, des tirs de précision à longue portée. , armes hypersoniques, communications, robotique, systèmes sans pilote et une foule d’autres exemples.

« Et il n’y a aucun doute dans mon esprit que cela aura un impact énorme sur la conduite des opérations militaires à l’avenir », a-t-il déclaré. « Et tout comme par le passé, le pays qui optimise ces technologies pour la conduite de la guerre — ce pays va avoir un avantage décisif, au moins au début et aux premiers coups de feu de la prochaine guerre. Je veux que ce pays soit les États-Unis.

Il ne fait aucun doute que certaines de ces technologies ont été utilisées en Ukraine, certaines avec beaucoup de succès. L’Ukraine a utilisé des drones et de l’artillerie à longue portée au début de la guerre pour arrêter une avancée russe majeure vers Kiev. Plus récemment, des responsables ukrainiens ont suggéré que leur pays était responsable d’une apparente attaque de drone contre un dépôt pétrolier en Crimée sous contrôle russe – bien qu’ils aient nié être à l’origine d’une tentative plus récente d’attaque de drone contre le Kremlin, malgré l’affirmation de Moscou de l’implication de l’Ukraine.

L’Ukraine a également largement utilisé les médias sociaux, montrant des photos et des vidéos d’équipements russes détruits tout au long de la guerre. À l’inverse, Moscou a utilisé une vaste censure en ligne pour restreindre les informations sur la guerre pour ses citoyens à la maison.

Mais rien de tout cela n’offre une évaluation vraie et impartiale de la guerre, disent les analystes. Mark A. Cancian, conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales, a noté que malgré tous les discours sur les technologies modernes au début de la guerre, le besoin le plus urgent de l’Ukraine était sans doute davantage d’obus d’artillerie, soulignant l’ancienne guerre. caractère scolaire.

« Nous n’aurons pas une idée claire des leçons apprises jusqu’à ce que la guerre soit terminée et que nous puissions obtenir de meilleures informations », a-t-il déclaré au Washington Times. « Dans l’état actuel des choses, les Russes et les Ukrainiens contrôlent étroitement les informations dans le cadre de leur stratégie concurrentielle, il est donc difficile de dire quels systèmes ont été efficaces et inefficaces. Les vidéos en ligne peuvent être impressionnantes, mais ce sont des anecdotes.

« Cela dit, la seule leçon claire à tirer concerne la nécessité d’augmenter la production de munitions pendant un conflit. Nous le voyons avec les munitions d’artillerie en particulier, mais aussi avec d’autres types de missions d’attaque au sol », a-t-il déclaré. « Au-delà, c’est difficile à dire. … Les chars étaient considérés comme trop vulnérables au début de la campagne, mais semblent maintenant être importants. Cela nécessite plus d’analyse. Les drones sont clairement importants, mais leur capacité à « changer la donne » nécessite également une analyse plus approfondie. »