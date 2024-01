La première grossesse de rhinocéros par FIV au monde pourrait sauver une espèce à laquelle il ne reste plus que 2 animaux vivants

Il n’y en a que deux rhinocéros blancs du nord laissé dans le monde entier – et ils sont tous les deux des femmes. Mais désormais, leur espèce a une chance de survivre, puisque les chercheurs ont pour la première fois réussi à obtenir une grossesse de rhinocéros par FIV.

BioRescue Project, une organisation à but non lucratif spécialisée dans les technologies de reproduction et axée sur la sauvegarde des espèces menacées, a annoncé mercredi que l’entreprise avait vu « le premier projet réussi au monde ». transfert d’embryon chez les rhinocéros. » Réaliser cet exploit, selon l’entreprise, « ouvre la voie à la sauvegarde des rhinocéros blancs du Nord de l’extinction ».





Les rhinocéros blancs dans leur ensemble ont vu leur nombre diminuer, en grande partie à cause du braconnage, de la Fondation internationale des rhinocéros dit. Il existe deux sous-espèces – le rhinocéros blanc du sud et le rhinocéros blanc du nord – ce dernier étant considéré comme éteint à l’état sauvage. Il ne reste que deux rhinocéros blancs du Nord dans le monde et résident dans un enclos de 700 acres au Kenya. Conservatoire d’Ol Pejetaoù ils disposent d’une sécurité armée 24 heures sur 24.

L’embryon n’a pas été placé chez l’un des rhinocéros blancs du Nord. Au lieu de cela, un embryon de rhinocéros blanc du sud a été produit et transféré à une mère porteuse de rhinocéros blanc du sud au conservatoire. L’embryon a été placé le 24 septembre, a indiqué le projet BioRescue, ajoutant avoir confirmé une grossesse de “70 jours avec un embryon mâle bien développé de 6,4 cm de long”.

“Le transfert réussi d’embryons et la grossesse sont une preuve de concept et permettent désormais de passer en toute sécurité au transfert d’embryons de rhinocéros blanc du nord”, a déclaré le groupe sur Facebook, “une pierre angulaire dans la mission visant à sauver le rhinocéros blanc du nord de l’extinction”.

BioRescue utilise une approche in vitro appelée technologies avancées de procréation assistée (aART), qui, selon le groupe, est “la seule option pour créer une progéniture pour le rhinocéros blanc du nord. » Le groupe avait précédemment déclaré avoir effectué 65 procédures aART entre 2015 et 2022, et dans une étude publiée dans la revue scientifique « Reproduction », ils ont découvert que l’aART, qui comprend également la récupération d’ovules immatures à partir d’ovaires d’animaux, “s’est avéré être une garantie pour une production réussie d’embryons de rhinocéros blancs”.

Le groupe a déclaré que son utilisation de ces procédures ne produisait aucune indication d’effets néfastes sur la santé des animaux soumis à ces procédures. Au lieu de cela, ils ont déclaré qu’il y avait « des indications claires de bienfaits pour la santé ».

L’un des rhinocéros blancs du nordFatu, a présenté une diminution pathologique de la structure kystique de l’ovaire de 50 millimètres à 15 millimètres de diamètre en trois ans et 10 prélèvements d’ovules, a indiqué le groupe, ajoutant qu’il n’a trouvé aucun signe de procédures entravant les méthodes de reproduction naturelle chez les animaux. .

“La santé et le bien-être de la mère porteuse du rhinocéros blanc du sud, Curra, et du taureau mâle du rhinocéros blanc du sud, Ouwan, ont été soigneusement surveillés tout au long du processus”, a déclaré l’Ol Pejeta Conservancy sur Instagram. “Les deux rhinocéros en bonne santé n’ont présenté aucune complication ni effet indésirable de la procédure.”





Cependant, en novembre, les deux parents rhinocéros ont été retrouvés morts, ont-ils indiqué.

“Il a été découvert que des pluies extrêmement fortes liées au changement climatique ont entraîné une inondation de l’enceinte de substitution et libéré les spores dormantes de la bactérie Clostridia qui avait infecté et tué les deux rhinocéros”, a indiqué la réserve. “…Une action rapide a permis d’éviter toute nouvelle mort de rhinocéros.”

Tandis que les chercheurs continuent de surveiller le développement de l’embryon, le conservatoire a déclaré qu’il espérait éventuellement réaliser un transfert d’embryon avec un rhinocéros blanc du Nord, permettant ainsi aux scientifiques de sauver l’espèce.

