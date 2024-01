La première grossesse de rhinocéros par FIV au monde « pourrait sauver des espèces »

il y a 4 heures

Il ne reste plus que deux rhinocéros : deux femelles, Najin et sa fille Fatu. Les deux anciens animaux du zoo sont gardés sous haute sécurité au Conservatoire Ol Pejeta au Kenya .

Le projet a duré des années et a dû surmonter de nombreux défis : depuis la recherche du moyen de collecter les œufs de ces animaux de deux tonnes jusqu’à la création des tout premiers embryons de rhinocéros en laboratoire et la tentative de déterminer comment et quand les implanter. .

Mais cela a montré que la technique avait fonctionné et qu’une grossesse viable grâce à la FIV rhinocéros était possible. La prochaine étape consiste maintenant à essayer cela en utilisant des embryons de rhinocéros blanc du Nord.

Ils ont été créés à partir d’œufs récoltés sur Fatu, la plus jeune femelle du Kenya, et de sperme collecté sur deux rhinocéros blancs du Nord mâles avant leur mort.

Ils travaillent donc simultanément sur une technique encore plus expérimentale, tentant de créer du sperme et des ovules de rhinocéros à partir de cellules souches, pour ensuite produire des embryons.

Certains experts de la faune sauvage affirment également qu’investir davantage d’argent et de ressources dans une espèce presque disparue pourrait être mieux utilisé pour sauver des espèces plus viables.

Cependant, Jan Stejskal, coordinateur du projet BioRescue du Safari Park Dvur Kralove en République tchèque, d’où sont originaires Najin et Fatu, a déclaré : « Une chose que nous devons comprendre est que derrière l’extinction du rhinocéros blanc du Nord se cache l’homme. ce n’était pas à cause d’une quelconque pression évolutive, c’était la cupidité, c’était la consommation d’une corne de rhinocéros.

“Donc, d’une certaine manière, nous sommes responsables et si nous disposons réellement d’une technique qui peut nous aider à les sauver, alors je pense que nous avons la responsabilité de l’utiliser et d’essayer de les sauver.”

Samuel Mutisya, responsable de la recherche et de la conservation des espèces à Ol Pejeta, a ajouté que les Blancs du Nord constituaient un élément essentiel de l’écosystème et que l’équipe était “engagée à faire tout ce qui est humainement possible pour nourrir, protéger et restaurer l’espèce”.