La première greffe mondiale d’un visage et d’un œil : une réussite « prudente »

Aaron James est entré dans l’histoire lorsque des chirurgiens new-yorkais ont réalisé la première greffe du visage et de l’œil entier au monde en 2023. Un an plus tard, il affirme que cette intervention lui a donné un nouveau souffle.

Un Américain qui a subi une greffe révolutionnaire du visage et des yeux après avoir perdu son nez, sa bouche, son œil gauche et son visage dans un accident électrique de 7 200 volts n’a montré aucun signe de rejet, selon l’équipe qui a pratiqué l’opération.

Aaron James, alors âgé de 46 ans, a également perdu la majeure partie de son bras gauche lorsque son visage a touché un fil sous tension alors qu’il travaillait comme monteur de lignes électriques en 2021. Les cliniciens de NYU Langone Health ont effectué une opération de transplantation en utilisant le visage et l’œil d’un seul donneur en juin 2023.

Aujourd’hui, une étude menée par le Dr Eduardo Rodriguez, directeur du programme de transplantation faciale de l’université NYU Langone, a décrit une greffe « sans rejet », avec des signes indiquant que la rétine de l’œil transplanté de James a montré une certaine réponse à la lumière dans les examens IRM, même si elle n’a pas été perçue par James.

L’équipe de Rodriquez à NYU Langone a également réalisé la première greffe du visage et des deux mains en 2021, ainsi qu’une opération complexe pour restaurer le visage d’un pompier volontaire en 2015.

La restauration de la vision n’a pas été possible dans le cadre de l’opération, mais Rodriguez a décrit le résultat comme une « base pour des avancées futures ».

« Bien que le receveur n’ait pas retrouvé la vue, l’œil transplanté a conservé une pression normale, une bonne circulation sanguine et certaines structures et fonctions restantes dans la rétine », a déclaré Rodriguez.

« De nombreux experts ne pensaient même pas que nous en serions là, mais nous avons réussi à transplanter et à maintenir un œil sans rejet immunitaire. »

Le rapport est bien accueilli, mais il reste encore beaucoup à faire pour recouvrer la vue

« Même si je ne peux pas voir avec mon nouvel œil, j’ai retrouvé ma qualité de vie et je sais que c’est un pas en avant pour aider les futurs patients », a déclaré James.

Dans leur rapport sur l’accident dévastateur et les résultats un an après l’opération, publié dans le Journal of the American Medical Association, l’équipe chirurgicale a noté que la nouvelle rétine de James avait au moins partiellement survécu. Ils ont également décrit le retour des sensations faciales.

« Bien que la récupération des fonctions nerveuses sensorielles et motrices prenne souvent des mois à un an, le patient a signalé le retour d’une sensation de démangeaison profonde dans l’orbite gauche [eye socket] et a démontré une ptose [drooping] de la paupière gauche et amélioration lente de l’orbiculaire des yeux [eyelid closure] et la fonction musculaire mémétique faciale », indique le rapport.

Les ophtalmologues ont accueilli les résultats avec prudence.

Dans un article d’opinion indépendant accompagnant le rapport, Elizabeth Bradley et John Woog du département d’ophtalmologie de la Mayo Clinic ont fait remarquer que « les résultats de la procédure… offrent un optimisme prudent. La procédure était à la fois un tour de force technique et technologique », mais « il restait encore beaucoup à faire pour atteindre notre objectif de restaurer la fonction chez les personnes souffrant d’une perte visuelle altérant leur vie ».

