La première greffe d’un œil entier et d’une partie du visage au monde donne un nouvel espoir à un homme de l’Arkansas

C’était un moment que Meagan James ne s’attendait jamais à voir.

Une équipe chirurgicale de NYU Langone Health à New York a réalisé avec succès la première greffe d’œil entier au monde sur une personne vivante : son mari, Aaron James.

Après qu’un accident du travail ait entraîné la perte de son œil gauche et d’une partie de son visage, Aaron a bénéficié d’une nouvelle fenêtre sur son âme, ainsi que d’une greffe partielle du visage.

Lorsque Meagan a regardé pour la première fois dans le nouvel œil de son mari, elle a remarqué le gonflement postopératoire et a vu que l’œil était brun. Aaron a naturellement les yeux bleu océan.

Elle a également vu son nouveau nez, ses lèvres et sa joue, sur lesquels une barbe poussait déjà. Elle a vu un visage rempli de gratitude, et c’est là que l’émotion s’est installée.

Elle était heureuse pour son mari depuis 20 ans.

“C’était un sentiment fou, génial, bizarre, étrange, extatique et heureux”, a déclaré Meagan. “J’étais juste heureux qu’il ait réussi, et tout allait bien sur le moment.”

NYU Langone Santé Aaron James et sa femme Meagan s’embrassent pour la première fois après sa greffe d’œil entier et partielle du visage.

Ce jour-là, fin mai, une équipe de plus de 140 chirurgiens de NYU Langone Health a terminé la procédure de transplantation d’Aaron, qui a duré environ 21 heures. L’opération comprenait la transplantation de l’intégralité de l’œil gauche et de certaines parties du visage provenant d’un seul donneur. C’était une première médicale.

L’œil d’Aaron montre désormais des signes de santé « remarquables », selon son équipe médicale. Même s’il ne peut pas voir à travers l’œil, il garde espoir que la vision viendra avec le temps et que sa procédure, la première du genre, puisse contribuer à faire progresser la médecine de transplantation.

“C’est vraiment mon plus grand espoir”, a déclaré Aaron. « Si je peux y voir, c’est génial. Mais si cela peut ouvrir la voie à une nouvelle voie dans le domaine médical, alors je suis tout à fait favorable.

Voir le nouvel œil et le nouveau visage d’Aaron « n’a pas été un choc aussi important » que de le voir la nuit de son accident, a déclaré Meagan.

Aaron, un vétéran militaire de 46 ans basé dans l’Arkansas, travaillait comme monteur de lignes électriques à haute tension, et cette nuit de juin 2021, il travaillait avec ses collègues dans le Mississippi lorsque son visage a accidentellement touché un fil sous tension.

Le choc électrique mortel de 7 200 volts a causé d’importantes blessures au visage d’Aaron : son œil gauche, tout son nez et ses lèvres, sa joue gauche et son menton, ainsi que son bras gauche.

De retour en Arkansas, Meagan et leur fille Allie, qui était au lycée, rentraient chez elles en voiture après l’épicerie lorsque le téléphone de Meagan a sonné. Elle n’a pas reconnu le numéro, mais elle a quand même répondu. Elle a entendu les mots « Aaron », « accident » et « grave ».

Meagan a immédiatement préparé un sac en rentrant chez elle, puis a conduit environ quatre heures et demie jusqu’au Mississippi, où Aaron était soigné dans un hôpital local. Pendant le trajet, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c’était un médecin. Le médecin a décrit l’état d’Aaron et expliqué qu’il avait été électrocuté.

“Est ce qu’il va bien? Est-ce qu’il va aller bien ? » a demandé Meagan. Elle se souvient que le médecin lui avait répondu : « La seule chose que je peux vous promettre, c’est qu’il ne mourra pas avant votre arrivée. »

Meagan se souvient qu’elle disait à Aaron de « faire attention » chaque matin avant le travail. Elle repense encore au matin de son accident et se demande si elle lui a dit de « faire attention » ce jour-là.

Meagan est restée aux côtés d’Aaron pendant qu’il était transporté vers différents centres médicaux pour des soins plus intensifs, pour des chirurgies reconstructives et pour se faire amputer du bras gauche.

Après avoir été transporté par avion vers une unité de soins aux grands brûlés à Dallas, Allie, qui vivait alors avec sa grand-mère, a pu lui rendre visite.

“Quand je l’ai vu, son menton était exposé”, a déclaré Allie.

«Je pouvais voir son orbite et tout. Je voyais son crâne, et je pense que c’est la partie qui me paraissait un peu bizarre. Je me suis dit : « Oh, mon Dieu, son visage a disparu » », a-t-elle déclaré. “La plupart de mes inquiétudes concernaient la façon dont il allait se comporter lorsqu’il serait éveillé et conscient.”

Aaron a dit qu’il ne se souvient pas du tout de l’accident.

“En gros, je me suis levé, je suis allé travailler et je me suis réveillé six semaines plus tard à Dallas, au Texas”, a-t-il déclaré. “C’est une sensation étrange quand on se réveille tout d’un coup dans un hôpital.”

La première fois qu’Aaron s’est vu après l’accident, c’était depuis son lit d’hôpital à Dallas. Il a demandé à Meagan de prendre une photo, mais elle a hésité.

« Elle a dit : ‘Tu es sûr ?’ J’ai dit : « Ouais, tout ira bien » », a déclaré Aaron.

“Elle a pris une photo, elle a fait tourner le téléphone et je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu, c’est une mauvaise affaire ici'”, se souvient-il. «Je veux dire, je me sentais bien, donc je savais que j’allais bien. Nous allions juste avoir un long chemin devant nous.

L’équipe médicale d’Aaron avait évoqué l’option d’une greffe du visage à Meagan. Lorsqu’elle en a ensuite parlé à Aaron, il a dit qu’il était « tout à fait d’accord ».

“Dès qu’on a parlé de greffe du visage, c’est à ce moment-là que j’ai pensé : “Mec, c’est un gros problème”, parce qu’ils ne font pas ça tous les jours”, a-t-il déclaré.

NYU Langone Santé Chirurgien Dr Eduardo Rodriguez avec Aaron James avant sa greffe de l’œil entier et partielle du visage.

À New York, le Dr Eduardo Rodriguez, directeur du programme de greffe de visage à NYU Langone Health – qui avait déjà réalisé quatre greffes de visage – et ses collègues ont été présentés au cas d’Aaron par des spécialistes du Texas.

Après en avoir appris davantage sur l’accident d’Aaron et les blessures qui en ont résulté, Rodriguez a déclaré qu’il était « remarquable » qu’Aaron ait survécu.

“Le voir marcher alors qu’il était complètement à terre à l’hôpital – défaillance du système multiviscérale, tube respiratoire, va-t-il s’en sortir, va-t-il avoir des lésions neurologiques – de le voir sans aucune de ces séquelles, c’est très impressionnant », a déclaré Rodriguez.

«C’est un témoignage de la médecine moderne», a-t-il déclaré. «C’est un témoignage pour ce patient et sa famille. Et cela témoigne également du fait que, dans ces cas-là, il y a une certaine implication céleste là où ce n’était pas son moment d’aller.

Les discussions sur la possibilité d’une greffe se sont poursuivies même après que l’équipe médicale d’Aaron au Texas lui ait retiré l’œil gauche en raison d’une douleur intense. Rodriguez et ses collègues de New York ont ​​demandé à l’équipe du Texas de préserver autant de nerf optique que possible dans l’espoir d’une éventuelle transplantation oculaire.

Alors que Rodriguez discutait avec Aaron de la possibilité de réaliser non seulement une greffe partielle du visage, mais aussi une greffe de l’œil entier, il a averti que l’œil du donneur pourrait ne pas restaurer la vision. Pour qu’il y ait une vue, il faudra qu’il y ait une certaine communication entre l’œil transplanté et le cerveau.

“Mais j’ai dit ‘même si ça ne marche pas, j’aurai un œil, et il aura au moins un aspect normal, et alors vous pourrez tous apprendre quelque chose de ça'”, a déclaré Aaron. “Il faut avoir un patient zéro.”

Aaron a été répertorié comme receveur potentiel en février 2023. L’opportunité de réaliser une greffe complète de l’œil et partielle du visage s’est présentée quelques mois plus tard, en mai.

C’était une opération « risquée » pour Rodriguez et ses collègues. Aucune équipe médicale au monde n’avait auparavant réalisé avec succès une greffe d’œil humain sur un patient vivant.

“C’est un territoire complètement inconnu”, a déclaré Rodriguez.

NYU Langone Santé Le Dr Eduardo Rodriguez, directeur du programme de transplantation faciale à NYU Langone Health, effectue la chirurgie de transplantation oculaire totale et partielle du visage.

L’opération impliquait deux salles d’opération. Aaron se trouvait dans une pièce, où les chirurgiens ont retiré les parties de son visage qui seraient remplacées par du tissu provenant d’un donneur. Rodriguez était dans l’autre pièce, disséquant le visage et le globe oculaire du donneur.

“Cette partie de l’opération a duré environ 12 heures”, a déclaré Rodriguez.

“Maintenant, je dois m’assurer que la chambre d’Aaron est prête à recevoir le visage”, a-t-il déclaré. « On coupe le vaisseau sanguin, on le déconnecte du donneur, et la course commence. À ce stade, le visage et les yeux ne reçoivent aucun apport sanguin.

Rodriguez et son…