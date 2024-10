La première grande mise à jour de Silent Hill 2 Remake est désormais disponible sur PS5 et PC

Colline silencieuse 2La première mise à jour post-sortie de , la 1.04, est désormais disponible sur PlayStation 5 et PC. La nouvelle mise à jour corrige une longue liste de problèmes, de plantages et de bugs sur les deux plates-formes. Exclusivement sur PC, le jeu prend désormais en charge la génération de trames Nvidia DLSS, ainsi qu’une nouvelle option permettant éventuellement de résoudre les problèmes de bégaiement.

Le 21 octobre, Konami et Colline silencieuse 2 Le développeur Bloober Team a publié les notes de mise à jour complètes de la première mise à jour du remake d’horreur récemment publié. Colline silencieuse 2 a reçu de nombreux éloges de la part des critiques et des fans depuis son lancement plus tôt ce mois-ci, mais certains ont critiqué les performances du jeu et ont souligné quelques bugs désagréables qui le tourmentent.

Ce nouveau Colline silencieuse 2 Le patch, disponible maintenant, devrait, espérons-le, réduire certains problèmes tout en améliorant le remake sur PS5 et PC. Pour les utilisateurs de GPU AMD et Intel, une nouvelle option de sélection permettra, espérons-le, de réduire certains des bégaiements de traversée dont les gens se plaignent depuis le lancement. Il modifie également le combat contre le boss Abstract Daddy. Apparemment, le boss ne fonctionnait pas correctement et cela rendait plus difficile son attaque. Cela pourrait expliquer pourquoi j’ai pu battre ce boss sans subir de dégâts lors de ma première tentative. Et là, je pensais juste que j’étais vraiment bon dans ce jeu.

Quoi qu’il en soit, voici les notes de mise à jour complètes pour Colline silencieuse 2 sur PS5 et PC.

-Notes de mise à jour PS5-

Technique

Correction d’un crash rare dans l’IA.

Correction d’un crash rare avec la liaison de texture.

Correction d’un crash rare en streaming.

Correction d’un crash rare dans la mise à jour du portail audio.

Correction d’un problème avec la possibilité de changer de flou de mouvement dans le jeu.

Gameplay

Correction d’un problème avec la traduction du préréglage « Élevé » de l’interface utilisateur qui n’était pas traduit et affiché correctement.

Correction d’un problème avec l’apparition d’une planche de bois lors de l’animation de la mort de James.

Correction d’un problème de streaming où regarder les murs à l’intérieur du Grand Marché provoquait des problèmes de chargement de tout l’environnement autour de James.

Correction d’un problème où l’interaction avec le mauvais côté du judas de l’hôpital de Brookhaven téléportait James de l’autre côté.

Correction d’un problème où le fait de briser des fenêtres près du Neely’s Bar bloquait James dans le cadre de la fenêtre.

Correction d’un problème qui permettait à James d’accéder au balcon inaccessible des Blue Creek Apartments.

Correction d’un problème avec le comportement de Abstract Daddy pendant le combat contre un boss où l’ennemi ne frappait pas James correctement.

Correction de plusieurs problèmes avec le 3ème téléviseur d’Abstract Daddy : il devrait maintenant avoir le bon son et le mur n’interférera pas avec sa position.

Correction d’un problème avec un point d’interrogation de la salle de conférence qui ne disparaissait pas après avoir obtenu la figurine de Cendrillon à l’hôtel Lakeview.

Correction d’un problème de détection de collision avec les murs de la salle de séjour de l’hôpital de Brookhaven.

Correction d’un problème où James tombait sous la carte lorsqu’il s’approchait de Laura entrant dans l’hôpital de Brookhaven depuis les buissons sur la gauche.

Suppression des numéros de débogage affichés derrière les fonds d’écran dans la salle de l’horloge des Blue Creek Apartments.

Résolution d’un problème empêchant James de quitter le couloir 3F de l’hôtel Lakeview.

Correction d’un problème avec l’ampoule du 3ème étage des Blue Creek Apartments qui s’allumait constamment et était insensible à la destruction.

Résolution d’un problème avec la petite table basse bloquant James dans le coin de la pièce située dans Woodside Apartments.

Correction d’un problème où, après avoir terminé le chemin du dégoût dans le Labyrinthe, le joueur était obligé de tout recommencer.

Correction d’un problème où les mannequins d’araignée restaient bloqués lorsqu’ils attaquaient James alors qu’il effectuait une traversée par compression.

Correction d’un problème où James restait coincé dans le cadre de la fenêtre alors qu’il attaquait des personnages couchés situés à l’extérieur de la fenêtre.

Ajout d’un mouvement plus naturel pour James lors du changement d’arme tout en visant.

Correction d’un problème de déclenchement de l’événement Spider Mannequin sur Fear Path dans le Labyrinthe à plusieurs reprises.

Amélioration de la capacité de récupérer des objets lors du combat contre le boss final.

Correction d’un problème avec les cadres photo qui se chevauchaient dans la salle des papillons.

Amélioration de la déformation des jupes des infirmières.

Correction d’un problème survenant lors de l’affichage des informations sur le déverrouillage de NewGame+ qui n’apparaissaient pas dans la langue choisie par le joueur.

Correction du déchargement visible de la porte d’un garage abandonné du côté ouest de South Vale.

Correction d’un point d’interrogation sur la carte pendant Chute Puzzle dans Woodside Apartments.

-Notes de mise à jour PC-

Réduction des problèmes visuels lors de l’utilisation de la dernière version de NVIDIA DLSS.

Ajout d’une option pour activer la génération de trames DLSS dans le menu lors de l’utilisation de DLSS pour le suréchantillonnage.

NVIDIA Reflex est désormais actif lorsque la génération de trames DLSS est activée.

Ajout de la prise en charge d’AMD FSR 3.1.1.

Ajout d’une option pour activer AMD Fluid Motion Frames dans le menu lors de l’utilisation de FSR 3.1 pour le suréchantillonnage.

Intel Nanites mis à jour pour prendre en charge les prochaines mises à jour de pilotes.

Amélioration des performances et optimisation pour Steam Deck.

Correction de problèmes de bégaiement liés à la génération de cartes du ciel.

Ajout d’une option pour activer/désactiver l’élimination HZB afin de corriger le bégaiement sur certains GPU AMD/Intel.

Tous les paramètres graphiques doivent être enregistrés localement.

Gameplay

