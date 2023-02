La première gamme Ultra de Galaxy Book offre des performances puissantes et l’expérience ultime de l’écosystème Galaxy – Samsung Global Newsroom

Le Galaxy Book3 Ultra — La nouvelle gamme d’ordinateurs haut de gamme de Samsung — ouvre une nouvelle norme pour les expériences PC. Il possède le processeur le plus puissant de la série Galaxy Book et des capacités qui permettent une connectivité de niveau supérieur sur l’ensemble de l’écosystème Galaxy.

Le Galaxy Book3 Ultra offre des performances de calcul ultra-élevées, permettant une productivité suralimentée et une créativité sans limites. Équipé du dernier processeur Intel® Core ™ i9 de 13e génération, d’un processeur graphique pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX ™ 4070 pour des graphismes de qualité studio et d’un écran dynamique AMOLED 2X de 16 pouces avec une résolution 3K pour une qualité visuelle époustouflante, le Galaxy Book3 Ultra offre un expérience PC complète et puissante.

Profitez facilement d’expériences connectées fluides dans l’écosystème Galaxy avec le Galaxy Book3 Ultra. Avec Samsung Multi Control, utilisez le clavier et le trackpad de la série Galaxy Book3 pour contrôler votre tablette ou même votre smartphone. Utilisez votre tablette Galaxy comme moniteur supplémentaire avec la fonctionnalité Second écran. Connectez-vous sans effort de n’importe où avec Microsoft Phone Link et ses fonctionnalités mises à jour, telles que Instant Hotspot et Recent Websites. Avec toutes ces fonctionnalités et plus encore, le Galaxy Book3 Ultra repousse les limites de ce que vous pensiez qu’un PC pouvait faire, ouvrant de nouvelles possibilités avec des expériences connectées.

Explorez l’infographie pour en savoir plus sur le tout nouveau Galaxy Book3 Ultra haut de gamme.