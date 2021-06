La première gagnante hivernale de Love Island, Paige Turley, révèle un regret et ce que les fans n’ont pas vu hors caméra

La toute première gagnante hivernale de LOVE Island, Paige Turley, a expliqué ce qui se passe réellement dans la villa.

Paige a révélé ce qui s’est passé hors caméra – y compris les nuits à jouer à des jeux et les stars se faisant couper les cheveux en secret.

Paige Turley a remporté le tout premier spectacle d’hiver de Love Island en 2020[/caption]

Mais la bombe blonde admet qu’il y a un moment particulièrement embarrassant qu’elle a essayé d’éviter de revivre.

S’adressant au magazine The Sun’s TV Mag, le jeune homme de 23 ans a partagé : « La seule chose que j’ai jamais regrettée, c’est quand j’ai dit à Finn : ‘Pucker up, big boy’. Je ne sais pas pourquoi j’ai utilisé cette ligne !

« Quand je suis sorti, quelqu’un me l’a dit et je me suis dit : ‘Oh, c’est un truc…' »

Bien que l’étonnante dise qu’elle « ne changerait rien », le tournage de la série au Cap, en Afrique du Sud, n’était pas comme elle s’y attendait.

Paige sort toujours avec la co-star de Love Island, Finley Tapp[/caption]

« J’avais toujours pensé que vous auriez beaucoup de temps pour bronzer au bord de la piscine, mais en fait, nous n’étions jamais trop assis. Nous étions toujours occupés », a-t-elle déclaré à The Sun’s TV Mag.

« Les gars venaient faire venir un coiffeur pour se coiffer, et nous avions des filles qui venaient nous faire les ongles et tout ça la plupart des semaines, alors vous pourriez avoir un peu de temps libre. Et nous prenions généralement un plat à emporter une fois par semaine. Une fois, nous avons eu McDonald’s.

« Quand nous étions dans la villa, nous n’avons pas vraiment pu voir grand-chose de l’Afrique du Sud. Vous êtes là-bas depuis peut-être une semaine avant, dans une sorte de confinement, et j’ai vu quelques choses alors, comme Table Mountain au Cap.

« Il n’y avait jamais vraiment de jour de congé, mais nous ne nous sommes pas ennuyés car il y avait toujours quelque chose à faire dans la villa.

Paige a révélé ce qui s’est passé hors caméra – y compris les nuits à jouer et les coupes de cheveux secrètes[/caption]

L’étourdissant vit à Manchester avec Finn[/caption]

« Callum adorait les chansons des années 80, alors la nuit, nous jouions à un jeu – il fredonnait toujours et vous deviez deviner quelle était la chanson. »

Les premiers gagnants «hiver» de l’émission sont toujours aussi forts et vivent maintenant ensemble à Manchester.

Bien qu’elle soit peut-être encore heureuse en couple avec Finn, si Paige – qui partageait le prix de 50 000 £ avec son petit ami – se retrouvait célibataire et recevait l’appel pour une série de stars de Love Island, serait-elle prête à obtenir impliqué?

La star de la télé admet : « Certainement. C’était une si bonne expérience, même si je ne suis pas sûr de ce que j’ai fait avec l’argent du prix.

« Nous avions une super villa, tout le monde s’y est mis. Il n’y avait même pas beaucoup de drame. C’était juste comme de grandes vacances avec vos amis.

«Nous voyons beaucoup les gars qui sont basés à Manchester – Callum, Molly et Jamie.

Je suis toujours en contact avec Shaughna, les jumeaux et Demi – une bonne partie du gang. J’adorerais retourner avec Olivia Attwood – elle a l’air très amusante.