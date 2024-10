La première fusée en vol de SpaceX déplace Musk vers le rêve de Mars – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – SpaceX a stupéfié le monde lors de son test de fusée Starship ce week-end, capturant son propulseur en plein vol après son retour de l’espace et faisant atterrir le reste de la fusée dans l’océan après une plongée dans l’atmosphère terrestre.

Le dernier vol d’essai de Starship a franchi deux étapes majeures que SpaceX devait absolument franchir sur le long chemin menant au développement d’un système de lancement rapidement réutilisable. Et maintenant que la société a montré de quoi le véhicule est capable, il est possible que Starship soit bientôt prêt à commencer à lancer des satellites, au moins en orbite terrestre basse.

En attendant, le système de lancement – ​​le plus grand et le plus puissant jamais développé – est encore confronté à de nombreux défis de développement de taille avant de pouvoir se diriger vers la Lune pour la NASA, sans parler d’ancrer le plus grand rêve du PDG de SpaceX, Elon Musk, de transporter des humains sur Mars.

Attraper le booster Super Heavy était un obstacle clé que l’entreprise devait d’abord franchir, afin de progresser.

Pour atteindre des destinations dans l’espace lointain comme la Lune et Mars, Starship devra faire le plein en orbite, ce qui nécessitera plusieurs lancements consécutifs du système pour remplir les réservoirs d’un vaisseau spatial – un exploit qui n’a jamais été réalisé auparavant dans l’espace. à une telle échelle.

SpaceX doit encore démontrer cette capacité, en plaçant deux véhicules Starship en orbite et en transférant des propulseurs super froids d’un véhicule à l’autre.

Abonnez-vous maintenant : newsletter Business of Space, un aperçu hebdomadaire des histoires intérieures d’investissements au-delà de la Terre.

On ne sait pas quand une telle manifestation aura lieu. Une indication est que la NASA, qui prévoit d’utiliser Starship pour faire atterrir des humains sur la Lune, prévoit que cela pourrait se produire dès 2025.

Au cours du troisième vol d’essai de Starship, la société a réalisé une expérience de démonstration à l’intérieur du véhicule alors qu’il était dans l’espace, transférant des propulseurs d’un petit réservoir à un autre.

Cela s’est produit à une échelle bien inférieure à celle qui sera nécessaire pour les missions dans l’espace lointain. SpaceX prévoit qu’il lui faudra environ « 10 » vols de ravitaillement pour que Starship atteigne la Lune.

La capture Super Heavy sera essentielle à ce plan.

Après avoir propulsé Starship dans l’espace dimanche, le booster Super Heavy est retourné à son site de lancement sur Terre, où il a rallumé ses moteurs pour ralentir lors de son atterrissage. Deux bras dépassant de la tour de lancement du Starship ont alors « attrapé » le booster, tandis que des acclamations et des applaudissements ont éclaté au contrôle de mission.

Une fois ces captures perfectionnées, SpaceX prévoit de ravitailler rapidement les boosters Super Heavy sur Terre et de placer des « tankers » Starship dessus, les lançant à nouveau relativement rapidement après chaque capture.

Le vol de dimanche était une vitrine de l’approche pionnière de SpaceX en matière de voyages spatiaux, une stratégie itérative qui a propulsé son plus petit Falcon 9 pour devenir la fusée la plus volée au monde.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, semblait impatient que SpaceX maintienne son élan.

« La poursuite des tests nous préparera aux missions audacieuses qui nous attendent, notamment dans la région du pôle Sud de la Lune, puis vers Mars », a déclaré Nelson dans un message sur les réseaux sociaux dimanche.

Avec Starship, l’objectif final de SpaceX est de récupérer entièrement les deux parties principales du véhicule : le vaisseau spatial Starship lui-même – qui transportera des satellites et éventuellement des passagers – et le booster Super Heavy.

En récupérant ces deux pièces après le vol, SpaceX espère réutiliser et relancer rapidement le matériel après le décollage, permettant ainsi plusieurs vols du Starship en une seule journée. La société espère également que la réutilisabilité totale réduira considérablement le coût de lancement de Starship.

Désormais, SpaceX peut commencer à développer des techniques pour retourner le booster Super Heavy et le préparer pour un autre vol – quelque chose que l’entreprise devra perfectionner si elle veut lancer plusieurs missions de ravitaillement d’affilée.

Il est également possible que SpaceX choisisse de commencer à lancer des satellites depuis Starship relativement tôt, car la société a commencé à démontrer la capacité du véhicule à atteindre des vitesses proches de l’orbite lors de précédents vols d’essai. SpaceX espère utiliser Starship pour lancer des satellites beaucoup plus gros et plus puissants pour son système Internet Starlink.

Un joker dans les plans de SpaceX est la Federal Aviation Administration des États-Unis. La mission de dimanche s’est déroulée dans un contexte où Musk critiquait ouvertement la FAA pour la rapidité avec laquelle la FAA approuve les licences de lancement spatial commercial.

SpaceX a soulevé cette inquiétude ces dernières années alors qu’il tente de lancer Starship plus fréquemment. En septembre, la société a déclaré que la FAA l’avait informée que la licence pour cette mission ne serait accordée que fin novembre – un calendrier que SpaceX a qualifié de lent et inefficace.

« Les missions changent. Les technologies sur les véhicules changent, ce qui nécessite une modification de la licence », a déclaré Kelvin Coleman, chef du bureau des transports spatiaux commerciaux de la FAA, lors d’une audience à la Chambre le mois dernier.

« C’est l’entreprise qui pousse les approbations mission par mission », a-t-il ajouté. « C’est à cela que sert le rythme. »

©2024 Bloomberg LP