La première frappe de l’hiver annonce le début de la guerre froide en Ukraine | Nouvelles du monde

Tard mardi après-midi, Ilyas Verdiev a regardé depuis son appartement à Kyiv un quartier noir d’encre.

Il savait que l’obscurité et le froid n’étaient pas une expérience unique pour lui.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

Pendant des semaines, des millions de personnes dans la capitale ukrainienne se sont habituées à vivre avec les pannes provoquées par les attaques aériennes ciblant les infrastructures électriques du pays.

Mais mardi, alors que l’hiver s’installait, la Russie a de nouveau attaqué, lançant cette fois son plus grand assaut aérien d’une journée. Pour la première fois, l’immeuble d’Ilyas était plongé dans l’obscurité.

“J’enregistre cela après quatre heures de raid aérien”, explique-t-il dans la dernière édition du podcast Sky News Ukraine War Diaries.

“Et il a été rapporté que plus de 100 missiles ont été lancés sur le territoire ukrainien. Je suis de retour chez moi, à l’étage dans mon appartement et il n’y a pas de lumière.

“Il n’y a pas de lumière dans mon bloc, pas d’électricité. Mais ça va. J’ai des bougies. J’étais prêt, et les blocs autour de moi semblent sombres aussi, donc ça a été énorme.”

Image:

Ilyas Verdiev



La dernière attaque a suivi la libération symbolique de la ville orientale férocement disputée de Kherson. Mais dans le même temps, selon des responsables ukrainiens, les grèves ont encore réduit la capacité de l’Ukraine à produire de l’énergie à environ 60 %.

Et de manière significative, cette semaine, l’Ukraine a reçu sa première couche de neige en plus de températures inférieures à zéro pour la première fois cette saison.

“Nous supposons que ces attaques de missiles vont se poursuivre afin de couper notre approvisionnement en chaleur”, explique le volontaire militaire Seva Koshel.

“Je ne sais pas… les Russes pensent-ils… que nous allons nous rendre juste parce que nous n’avons plus de chauffage ni d’électricité ?”

Image:

Volontaire militaire Seva Koshel



Aussi inconfortable qu’ait été la contre-attaque russe de mardi, les pensées d’Ilyas, comme celles de Seva, se sont rapidement tournées vers les soldats ennemis qui devront non seulement vivre avec le froid mordant et la neige, mais aussi se battre, avec peu de ressources et loin de chez eux.

“Je m’attends à ce que la plupart des soldats russes gèlent pendant l’hiver ukrainien”, déclare Ilyas.

“L’hiver arrive et il va faire froid, et les soldats ukrainiens sont très bien approvisionnés et très bien préparés pour cela.

“La confiance dans les soldats ukrainiens ne diminue jamais et devient de plus en plus puissante.”

Image:

Kyiv a vu sa première neige de l’hiver



Seva continue : “[I] avons eu quelques conversations avec nos [soldiers]. Et comme je le dis toujours, et comme j’entends toujours parler d’eux, nous sommes totalement positifs. Nous attendons avec impatience notre victoire.

“Ces attaques de missiles sont en fait [the] Réponse russe à nos succès sur la ligne de front, pour l’occupation de Kherson, pour l’occupation de quelques petits villages de la région de Louhansk.

“Ils ne peuvent rien faire sur le champ de bataille [so] ils viennent de frapper l’infrastructure du pays.

“Bien sûr, c’est totalement inconfortable de vivre dans de telles conditions, mais je crois que c’est notre prix pour la liberté, pour la démocratie et pour [the] survie de notre nation. Alors on va gérer.”

Par les créateurs du StoryCast primé de Sky News, Ukraine War Diaries est un podcast hebdomadaire qui suit ceux qui vivent sur la nouvelle ligne de front de l’Europe et ceux qui y ont échappé.

Producteur : Robert Mulhern

Promotion numérique et écriture supplémentaire : David Chipakupaku