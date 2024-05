Préparez-vous à une aventure heavy metal aux proportions interstellaires alors que le spectacle de science-fiction à gros budget de Netflix, « Atlas », débarque sur le service de streaming à partir d’aujourd’hui (24 mai).

« Atlas » est réalisé par Brad Peyton (« San Andreas », « Rampage ») et met en vedette Jennifer Lopez, Sterling K. Brown, Simu Liu et Mark Strong. Centré sur la traque d’un terroriste androïde voyou nommé Harlan (Liu) qui fuit la Terre après une attaque dévastatrice contre l’humanité, ce film d’action de 100 millions de dollars met en scène un spécialiste de l’IA nommé Atlas Shepherd (Lopez) qui insiste pour rejoindre la mission de recherche et de destruction. aux côtés du chef des Rangers, le colonel Elias Banks (Brown), et de son imposante escouade de robots militaires APC.

« Le cœur d’Atlas est vraiment une question de confiance et de la difficulté de faire confiance aux gens », Peyton a dit à Netflix. « ‘Atlas’ est raconté à travers le prisme d’une femme qui apprend à faire confiance après avoir subi un traumatisme qui a bouleversé sa vie. C’est un rappel de la façon dont nous devons avoir des relations profondes et significatives dans nos vies, d’une manière ou d’une autre. Qu’on ne peut pas tout faire soi-même ; il faut choisir de faire confiance aux gens à un moment donné et de les laisser entrer. »

(Crédit image : Netflix)

Nous avons discuté avec Lopez et Brown de cet ambitieux mastodonte cinématographique, de l’état actuel de notre anxiété en matière d’intelligence artificielle, de la rigueur des rôles et de ce que les fans peuvent attendre de leurs personnages héroïques lorsque « Atlas » sera lancé.

« Honnêtement, la première fois que j’ai lu le scénario, c’était pendant la pandémie et j’ai sangloté », a déclaré Lopez à Space.com. « J’ai littéralement appelé ma partenaire de production et elle m’a dit : ‘Qu’est-ce qu’il y a ?’ Au cœur de l’histoire, il y avait une histoire très émouvante sur deux entités, une personne et une IA, qui deviennent plus humaines ensemble, où elles entreprennent ce voyage et où elle doit apprendre à faire confiance.

« Elle n’a pas eu confiance depuis qu’elle est petite. Alors s’ouvrir et croire que quelqu’un sera là pour elle est un voyage tellement énorme dans cette crise qu’elle traverse avec lui – lui a fait croire à nouveau en l’humanité. Il ne s’agit pas seulement de comprendre que la technologie de l’IA peut également être bonne, ce qui est en quelque sorte le débat d’aujourd’hui. C’est l’histoire humaine d’Atlas qui m’a donné envie de le faire. »

Jennifer Lopez dans le rôle d’Atlas Shepherd dans « Atlas ». (Crédit image : Netflix)

Concernant ce qui l’a attiré vers ce projet bourré d’action, Brown a déclaré que, même s’il était un gars dur et qu’il n’avait pas pleuré, il aimait la profondeur émotionnelle et les sujets de l’histoire.

« Je pensais que c’était une belle histoire », a déclaré Brown. « C’était l’occasion pour moi de faire quelque chose que mon jeune fils pouvait regarder. Il m’a dit : ‘Papa, tu ne fais jamais quelque chose que je puisse regarder.’ Je veux dire, ce n’est pas comme si je faisais des films classés X, mais je comprends, laissez-moi essayer de trouver quelque chose pour les enfants. Jeff Fierson en était le producteur, et je suis allé à l’université avec lui – c’était cool. . J’ai eu la chance de travailler avec une icône ici. [nodding to Lopez]. Et c’est d’actualité et d’actualité.

« Je pense que nous, en tant que personnes, sommes encore en train de déterminer notre relation avec l’intelligence artificielle et comment nous pouvons l’utiliser au mieux. Est-ce quelque chose à craindre ? C’est certainement quelque chose à respecter, car si quelque chose a la capacité d’apprendre, alors vous voulez assurez-vous que ce que vous apprenez a toujours une place pour vous à l’intérieur. Je pense donc que l’allégorie de tout cela est quelque chose à laquelle tout le monde pense, car l’IA est à l’avant-garde de ce à quoi nous sommes confrontés à mesure que nous avançons. une societe. »

En rapport: L’IA pourrait-elle communiquer avec les extraterrestres mieux que nous ?

Sterling K. Brown incarne le colonel Banks dans « Atlas ». (Crédit image : Netflix)

Les rôles d' »Atlas » étaient exigeants pour Lopez et Brown, bien que de différentes manières.

« C’était drôle, parce que je savais que j’allais être dans ce module sur écran vert, seul, avec quelqu’un qui me parlait tout le temps », se souvient Lopez.

« C’était comme un one-woman show. Je me suis dit : ‘Ça ne va pas être si grave ; ça va être facile.’ C’était vraiment beaucoup de moi seul avec l’IA, Smith, mais c’était l’une des choses les plus épuisantes que j’ai jamais faites. C’est vraiment créer ce niveau de vie ou de mort par vous-même, sans aucun autre acteur pour vous aider. un petit espace très confiné toute la journée, bouleversé et en sueur. Je rentrais chez moi épuisé. « Atlas » était l’un de mes films les plus fatiguants. Il fallait plus d’énergie émotionnelle et physique pour créer cette réalité.

La préparation de Brown pour son rôle de Ranger était davantage liée aux limites restrictives de sa garde-robe moulante.

« Je devais juste m’assurer que j’étais belle dans ce préservatif corporel dans lequel ils m’ont mis », a-t-il plaisanté. « Il y avait très peu de marge de manœuvre là où les choses se passent comme… J’avais un truc qui passait sous les jambes et qui remontait dans le dos, alors j’essayais juste de le garder serré. »

« Atlas » arrive aujourd’hui en exclusivité sur Netflix.