La première femme transgenre gagnante de Miss Nevada revient sur sa victoire historique

Kataluna Enriquez a toujours aimé créer des choses.

« À un jeune âge, j’étais incapable de jouer avec les jouets que je voulais », a déclaré Enriquez. « Je me souviens être allé dans la chambre de ma sœur pour pouvoir jouer avec ses poupées. Je coupais mes chaussettes et les transformais en robes.

Dimanche soir, Enriquez portait l’une de ses propres créations – une robe à paillettes aux couleurs de l’arc-en-ciel – lorsqu’elle a été couronnée Miss Nevada, entrant dans l’histoire en tant que première femme transgenre à le faire.

Enriquez, qui a immigré des Philippines avec sa famille à l’âge de 10 ans, possède maintenant sa propre entreprise de mode et conçoit des costumes et des robes de soirée. Elle passera les prochains mois à se préparer à concourir pour Miss USA en novembre.

Enriquez s’est récemment entretenue avec le Reno Gazette Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, à la suite de sa grande victoire et a partagé ses expériences en tant que femme transgenre en compétition pour Miss Nevada.

Cette interview a été éditée et condensée par souci de concision :

Qu’est-ce qui vous a intéressé par la mode et l’apparat ?

Enriquez : Heureusement, j’ai réalisé que je n’étais pas bon en maths et que je ne pouvais pas être ingénieur, ce que je voulais être quand j’étais jeune. J’accélérais vraiment sur des projets où vous devez construire des choses, et puis, d’une manière ou d’une autre, je viens d’atterrir dans le design de mode.

Les spectacles de reconstitution historique sont très inspirants pour moi. Il y avait une femme qui était en compétition à un moment donné, et son histoire reflétait la mienne. Elle n’avait pas grand-chose quand elle grandissait. Il fut un temps où elle et sa famille mouraient de faim. C’est quelque chose qui a résonné en moi.

J’ai appris à regarder au-delà de son joli visage et de son histoire pour la comprendre en tant qu’individu.

Souvent, les gens pensent que l’apparat n’est qu’une beauté superficielle, mais c’est au-delà de cela. La direction de Miss Univers et Miss USA à l’avenir élargit la définition de la beauté et la définition de la féminité, et c’est quelque chose dont je veux faire partie.

Quelles ont été les étapes que vous avez suivies pour devenir Miss Nevada ?

Enriquez : En termes d’apparat, il y a l’interview à huis clos, l’interview sur scène, la robe de soirée et puis il y a le concours de maillot de bain. Mais en dehors de cela, j’ai dû travailler sur plusieurs choses qui impliquaient mon passé et mes traumatismes d’enfance.

La communication est très importante dans l’industrie de l’apparat, surtout en ce moment. Mais parler, à un moment de ma vie, était une invitation à être attaqué et intimidé ou discriminé (contre). J’ai appris à me faire taire pour survivre, ce qui m’a aussi permis de me détester et de ne pas me valoriser. À un moment donné, j’ai voulu mourir et j’ai prié pour ne pas me réveiller.

Donc, il y avait juste de nombreux défis en termes de traumatisme infantile que j’ai dû surmonter pour arriver là où je suis maintenant. Je suis reconnaissant d’avoir pu le faire. Je veux partager ces expériences de la vie afin que les autres puissent s’identifier et comprendre.

Comment avez-vous surmonté ces défis et appris à vous exprimer ?

Enriquez : Honnêtement, je n’en ai aucune idée. J’essayais de vivre pour quelqu’un d’autre. J’en avais assez d’essayer de plaire à la structure sociale et aux attentes de la société. Peu importe ce que je faisais, il y avait toujours quelqu’un pour commenter quelque chose. J’en avais marre et j’étais épuisé de devoir constamment faire plaisir aux gens. Il était temps que je choisisse de vivre pour moi-même. C’était ça ou pas en direct.

Pouvez-vous parler du moment où vous avez été couronnée Miss Nevada ?

Enriquez : J’étais effrayé. J’avais bon espoir, mais j’acceptais toujours que cela n’aurait peut-être pas été le cas parce que c’est un énorme saut.

C’est une grosse affaire. Je pensais que ma possibilité de gagner était très faible, quelle que soit ma performance. Je sais que j’ai joué et je me suis très bien préparé, au-delà de ce qu’on attendait de moi et de ce qu’on attendait sur scène. J’ai joué plus que ça. Mais j’avais toujours le sentiment que cela ne fonctionnerait peut-être pas parce que je suis si différent.

Mais quand ils ont appelé mon nom, j’étais si heureux parce que c’était l’un de mes rêves de participer à Miss USA. En fin de compte, c’était une de ces choses que, quand j’étais jeune, j’avais espéré voir sur scène quelqu’un qui était comme moi et qui pouvait me représenter. Il s’est juste avéré que j’avais besoin d’être cette personne.

Je connais ce sentiment de gagner, mais je ne connais pas ce sentiment de faire l’histoire. C’est difficile d’expliquer ce que c’est, mais je suis ravi. Je suis plus qu’honoré et je suis reconnaissant.

Le premier dauphin et le vainqueur ont un petit moment où ils se tiennent la main et se tiennent au milieu de la scène (avant d’annoncer le vainqueur). Ce fut un moment très émouvant pour moi car la première dauphine, c’est une femme noire-asiatique. Elle est belle et inspirante, alors elle aurait pu prendre la place. Nous étions juste reconnaissants et fiers l’un de l’autre. Quand ils ont annoncé qui était le gagnant, j’étais juste sous le choc.

Pouvez-vous nous parler de l’importance de ce moment pour la communauté LGBTQ+ ?

Enriquez : C’est le mois de la fierté, et je ne le savais pas, mais c’était aussi le 52e anniversaire du Stonewall (émeutes). C’est un moment très important car, non seulement je suis trans-bi, je suis une femme trans de couleur.

Souvent, les femmes trans de couleur n’ont pas toujours la possibilité d’être elles-mêmes. Nous sommes constamment assassinés dans nos pays et à travers le monde. Beaucoup d’entre nous n’ont pas la possibilité d’avoir un travail régulier sans être discriminés, sexualisés ou objectivés. Nous n’avons pas les mêmes opportunités que tout le monde. Nous sommes une minorité dans une minorité.

Donc, pouvoir gagner et y parvenir et être représenté est un gros problème, pas seulement pour la communauté trans ou la communauté LGBTQ+, mais pour les personnes de couleur, des personnes appartenant à des minorités qui ne sont pas souvent représentées.

J’étais une femme qui a été victime d’abus physiques et sexuels, et je suis une survivante. C’est aussi une représentation pour ces communautés.

Comment ont été les retours ?

Enriquez : Cela a été bon et mauvais. J’ai toujours reçu des commentaires négatifs, et j’ai toujours reçu des commentaires positifs, mais j’essaie toujours de faire attention aux positifs. Je n’ai pas de place pour la haine dans ma vie. Je préfère me concentrer sur la création d’un endroit positif pour moi-même et pour les autres.

Que dites-vous aux personnes qui réagissent négativement à votre victoire ?

Enriquez : Je n’ai rien à dire. Leurs opinions sont leurs opinions. J’ai fait ma part et je savais que je me battais pour la couronne, et je me battais pour mon droit d’être là. Je suis éligible pour concourir. Et comme tout le monde, je me suis également battu autant que j’ai pu pour pouvoir avoir ce titre.

Pour ce qui est des autres commentaires négatifs sur moi et mon identité, je n’ai pas de mots. Je vais quand même continuer à créer un endroit où … nous pouvons vivre sans haine et pour que tout le monde soit représenté, ait une chance égale d’être entendu et d’avoir des opportunités.

À quoi ressemble votre famille et quelle a été sa réaction lorsque vous êtes devenue Miss Nevada ?

Enriquez : Je n’ai pas eu beaucoup d’expérience familiale. Je n’ai pas grandi avec une famille. Ma mère était assez jeune quand elle m’a eu. Mes parents essayaient encore de comprendre les choses.

Donc, je n’avais pas grand-chose en termes de souvenirs en ce qui concerne ma famille. J’ai deux sœurs que j’aime beaucoup et elles m’ont beaucoup soutenu. Ils signifient le monde pour moi.

Ils sont très fiers, ils sont heureux. Ils sont heureux que je puisse m’épanouir et réussir, quel que soit le contrecoup que je recevais et ce que j’ai traversé à un jeune âge. Ils ont été très encourageants et reconnaissants.

Vous travaillez également en tant qu’administrateur de la santé spécialisé dans les meilleurs soins LGBTQ+. Pouvez-vous expliquer plus à ce sujet?

Enriquez : En tant que personne de la communauté LGBTQ+, nos expériences sont complètement différentes de celles des autres. Nous n’avons pas les mêmes expériences et opportunités que tout le monde. En termes de logement, d’opportunités d’emploi, de qualité de vie, nous sommes toujours en dessous de la norme que tout le monde reçoit. En matière de soins de santé, certaines personnes n’ont pas accès aux soins de santé, en particulier les personnes de couleur. Beaucoup d’entre eux ont des problèmes de santé mentale. Beaucoup d’entre eux se débattent avec la façon dont la société les traite. C’est juste un tas de couches et de couches d’adversités que les gens doivent traverser pour survivre.

Je plaide essentiellement pour que le patient les aide à trouver des ressources et à obtenir ce dont ils ont besoin en termes de traitement ou pour améliorer leur vie.

En quoi consiste la préparation pour Miss USA ?

Enriquez : Pour moi, c’est toujours la santé mentale et le message que je veux faire passer, me démarquer et m’assurer que je suis dans une bonne position pour concourir.

Comment équilibrez-vous tout cela ?

Enriquez : C’est difficile à équilibrer, mais cela fait partie de mon objectif. C’est une des choses qui me motive. Cela me donne un but. Il y a des choses dans la vie que j’ai vécues et que je ne veux pas que les autres vivent. Je pense qu’avec cet état d’esprit… et je suis capable d’aller jusqu’au bout et de le traverser.