La première femme présidente du Stillman College d’Alabama à prendre sa retraite

TUSCALOOSA, Ala. (AP) – La première femme présidente du Stillman College, Cynthia Warrick, a annoncé son intention de prendre sa retraite après avoir dirigé pendant cinq ans le collège historiquement noir de Tuscaloosa, en Alabama.

Le conseil d’administration de Stillman a lancé une recherche nationale pour remplacer Warrick. Le collège prévoit de trouver son successeur d’ici le 30 juin 2023, fin du contrat de Warrick.

Warrick, 68 ans, a déclaré qu’elle choisissait de prendre sa retraite parce qu’elle voulait se détendre et passer plus de temps avec sa famille, en particulier ses petits-enfants. Elle envisage de retourner dans sa ville natale de San Antonio.

Warrick a été nommée septième présidente de Stillman en avril 2017. Elle avait été initialement nommée présidente par intérim, mais a déclaré que le rôle commençait à ressembler à une mission qu’elle était appelée à remplir, a rapporté The Tuscaloosa News.

“Je… ne m’attendais pas à être ici aussi longtemps”, a déclaré Warrick lors d’une conférence de presse pour annoncer ses projets. « Mais vous savez, le travail m’a appelé, Dieu m’a appelé et nous avons pu accomplir des miracles. Croyez-moi, nous avons pu accomplir beaucoup de choses en peu de temps… Je suis prêt à passer le flambeau au prochain à reprendre la course.

Quand elle est arrivée, Stillman était à un point critique financièrement et académiquement, a déclaré Warrick.

“J’ai été chargé d’un vrai défi, et mon mari est un gars de la finance et il a dit, ‘Tu seras à la maison dans trois mois.’ C’était juste si mauvais », a déclaré Warrick. « Mais je me suis dit que Dieu ne m’avait pas envoyé ici pour fermer le collège. Et nous allions faire ce que nous devions faire, pour nous assurer que le collège redeviendrait fort et prospérerait. Et maintenant, après cinq ans et demi, nous y sommes.

Selon un communiqué de presse, Warrick laisse Stillman sans dette après que 40 millions de dollars de dette aient été soit remboursés, soit annulés.

«Le collège a traversé des moments très difficiles et elle a été le point d’ancrage qui nous a permis de rester sur la bonne voie. Elle a rehaussé l’image de marque de l’établissement et rehaussé la réputation du collège », a déclaré Donald Comer, président du conseil d’administration de l’école.

L’école a été fondée en 1876 et est affiliée à l’Église presbytérienne des États-Unis. Warrick, qui était auparavant présidente par intérim de la South Carolina State University et de la Grambling State University, a déclaré qu’elle continuerait à jouer un rôle chez Stillman après son départ.

“Je chérirai l’effusion de soutien de la communauté locale, de l’État et des anciens élèves qui a contribué au succès que nous avons obtenu au cours de mon mandat”, a déclaré Warrick. “Stillman est maintenant un endroit où un nouveau président peut s’appuyer sur l’enseignement, la recherche et le service communautaire que nous avons établis au cours des cinq dernières années.”

The Associated Press