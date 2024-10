La première femme présidente de la Chambre des représentants de l’Ohio, la républicaine Jo Ann Davidson, championne des femmes républicaines, est décédée à 97 ans.

COLUMBUS, Ohio– Jo Ann Davidson, la première femme présidente de la Chambre des représentants de l’Ohio et défenseure de la nomination de femmes républicaines efficaces au pouvoir, est décédée vendredi. Elle avait 97 ans.

Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, un ami de longue date, a annoncé la mort de Davidson dans un communiqué, la qualifiant de « fonctionnaire modèle pleine d’esprit, d’intelligence, de classe et de compétences ».

Au cours d’une carrière politique de près de 60 ans, Davidson est passé du statut de bénévole dans la banlieue de Columbus à celui d’élu au conseil municipal local, de diriger l’Ohio House et de coprésident du Comité national républicain.

En tant que président, Davidson a succédé à Vernal G. Riffe, un puissant démocrate qui a passé 20 ans à ce poste, un record pour l’État.

Avec ses costumes d’affaires, son attitude amicale mais pragmatique et son penchant à garder les décisions politiques près du gilet, Davidson a commencé à faire accéder les Républicains à des rôles de leadership et à se pencher sur les grands défis politiques de l’heure. Elle a dirigé une refonte de l’aide sociale, mais a repoussé les tentatives de ses compatriotes républicains d’adopter une loi sur les armes dissimulées, bien que ses successeurs aient finalement adopté de telles lois.

« Jo Ann était très douée pour construire un consensus », a déclaré un jour à l’Associated Press Bruce Johnson, un ancien lieutenant-gouverneur de l’Ohio dont le district en tant que sénateur d’État chevauchait le sien. « Certaines personnes le font par la force brute ou d’autres tactiques inconvenantes. Jo Ann l’a fait en étant meilleure, plus intelligente, en faisant ses devoirs, en connaissant les faits. »

Davidson a dirigé les efforts de réélection régionale du président George Bush en 2004, lui permettant de remporter la victoire cruciale dans l’Ohio contre le démocrate John Kerry et de remporter la Maison Blanche. Elle a également dirigé avec succès la campagne 2002 du gouverneur républicain Bob Taft.

À son grand embarras, Davidson a raté sa position lors de la Convention nationale républicaine de 2008. Elle avait eu l’honneur de présenter la première femme candidate à la vice-présidence du parti, Sarah Palin, et l’avait accidentellement appelée « Sarah Pawlenty », fusionnant le nom de Palin et celui d’un autre candidat au poste, alors gouverneur du Minnesota, Tim Pawlenty.

Il s’agissait d’un faux pas rare dans une vie par ailleurs sans tache aux yeux du public.

Après une décennie loin des projecteurs du public, Davidson est devenue une proche conseillère du gouverneur républicain de l’époque, John Kasich, et il l’a nommée présidente de la commission nationale des casinos en 2011. En 2012, elle faisait partie des alliés de Kasich qui l’ont aidé à orchestrer l’éviction de le président du parti d’État du GOP.

Après avoir pris sa retraite en raison de la limite de mandat de l’Ohio House en 2001, Davidson a consacré son énergie au Jo Ann Davidson Ohio Leadership Institute. Elle a fondé le centre de formation basé à Columbus en 2000 pour fournir aux candidates potentielles la confiance en soi et les compétences de leadership nécessaires pour exercer des fonctions publiques, des services communautaires et la direction d’un parti. Au fil des années, elle a personnellement guidé près de 500 femmes.

« Jo Ann Davidson était gentille, résiliente, inébranlable dans ses principes et une véritable fonctionnaire », a déclaré vendredi Jen Miller, directrice exécutive de la League of Women Voters of Ohio. « Elle était une pionnière à une époque où peu de femmes étaient en politique. Son leadership a non seulement transformé le paysage politique de l’Ohio, mais a également permis à d’innombrables femmes de trouver leur propre voix.

Davidson a encouragé les femmes à être fières de leur style de leadership distinct et à adopter la fonction publique malgré d’autres pressions professionnelles et personnelles.

« Nous avons tendance à bâtir un consensus », a déclaré Davidson à l’AP en 2007. « Nos styles de leadership sont différents parce que la plupart d’entre nous, qui sont un peu plus âgés, ont acquis leurs compétences en leadership dans des organisations bénévoles, où l’on ne peut pas adopter une approche descendante. « .

Davidson est né à Findlay, Ohio, le 28 septembre 1927.

Sa vie politique a commencé par une défaite. En 1965, elle s’est présentée au conseil municipal de Reynoldsburg, entièrement masculin, et a perdu. Davidson a persisté, a remporté les élections deux ans plus tard et a passé les 10 années suivantes en tant que membre du conseil – pour finalement diriger le puissant Comité des finances.

Après plus d’une décennie au poste local, elle a été élue à la Chambre des représentants de l’Ohio en 1980. Elle y servira pendant les 20 années suivantes, se bâtissant rapidement une réputation de travail acharné, de constitution d’équipe et d’intelligence.

Ses collègues législateurs l’ont élue première femme présidente après que le GOP a pris la Chambre des 99 membres en 1994.

Après la première année, personne ne se demandait si elle était à la hauteur.

« Certaines personnes pensaient que je n’étais pas assez solide pour faire ce travail », a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Columbus Dispatch en décembre 1995. « Peut-être que certains d’entre eux pensent que je suis trop dur. »

Terry Casey, qui a été directeur exécutif du Parti républicain du comté de Franklin au début de la carrière de Davidson, s’est émerveillé de son « esprit de piège en acier » et de son incroyable énergie.

« Beaucoup de gens accèdent à des fonctions supérieures et traînent simplement dans leur bureau », a-t-il déclaré. « Pas Jo Ann. Elle était constamment sur la route et en déplacement. » Cela a continué jusqu’à récemment, lorsque des problèmes de santé ont ralenti Davidson.

Le républicain Jason Stephens, président actuel de l’Ohio House, a déclaré : « En tant que véritable pionnier, l’héritage du président Davidson est fait de force, de grâce et de leadership serviteur. Elle a favorisé une culture de mentorat qui a amélioré la vie de nombreuses personnes.

Parallèlement à son service législatif, elle a travaillé comme vice-présidente des programmes spéciaux pour la Chambre de commerce de l’Ohio.

Après avoir quitté la Chambre, elle a créé son institut et un cabinet de conseil, JAD and Associates, où elle a fourni des conseils en matière de politique publique, de planification stratégique et de campagnes politiques.

Dès le début, Davidson a compris qu’elle allait être un modèle.

« Je ne me sens pas nécessairement comme une pionnière », a-t-elle déclaré lors de l’interview de Dispatch en 1995. « J’essaie de faire du bon travail pour que d’autres femmes aient une opportunité à l’avenir. Cela me pèse énormément. »