La première femme Premier ministre d’Italie dirige le gouvernement le plus d’extrême droite depuis l’ère fasciste de Mussolini

Giorgia Meloni est devenue la première femme Premier ministre d’Italie.

Son nouveau gouvernement devrait être le plus à droite depuis l’ère de Benito Mussolini.

Elle a déjà dit : “Non à la violence de l’islam, oui à des frontières plus sûres, non à l’immigration de masse”.

La politicienne d’extrême droite Giorgia Meloni a prêté serment en tant que nouveau Premier ministre italien, entrant dans l’histoire en tant que première femme à occuper ce poste.

Le chef du parti des Frères d’Italie – qui a ses racines dans le Mouvement social italien néo-fasciste de l’après-Seconde Guerre mondiale – a formé une coalition avec le parti d’extrême droite de la Ligue et le parti de centre droit Forza Italia.

Avec le parti de Meloni au pouvoir, le gouvernement italien devrait être le plus à droite depuis l’ère du dictateur fasciste Benito Mussolini, qui a dirigé le pays de 1922 à 1943, Insider’s Rapport de Natalie Musumeci et John Haltiwanger.

La mère d’un enfant de 45 ans a clairement exprimé ses opinions conservatrices. “Oui aux familles naturelles, non au lobby LGBT, oui à l’identité sexuelle, non à l’idéologie du genre, oui à la culture de la vie, non à l’abîme de la mort”, a déclaré Meloni aux partisans du parti conservateur d’extrême droite espagnol Vox en juin. , Reuters a rapporté.

Elle a également déclaré : “Non à la violence de l’islam, oui à des frontières plus sûres, non à l’immigration de masse, oui au travail pour notre peuple, non à la grande finance internationale”.

Ses racines ouvrières et son ambition politique ont défini son ascension au pouvoir. Dans son adolescence, Meloni était une militante du Mouvement social italien ou MSI, et elle est devenue la plus jeune ministre italienne en 2008, selon Reuters.x

Meloni a pris ses distances avec ses racines néo-fascistes pour la rendre éligible et les commentaires précédents qu’elle a faits à l’adolescence sur le fait que Mussolini était un “bon politicien”. “De toute évidence, j’ai une opinion différente maintenant”, a déclaré Meloni sans donner plus de détails, a rapporté Reuters.

Comme de nombreux pays européens, le nouveau gouvernement italien est chargé de s’attaquer à une crise paralysante du coût de la vie, principalement due à la flambée des prix du gaz et des denrées alimentaires, attribuée à la guerre dans l’Ukraine voisine.

Son nouveau gouvernement a déjà montré des signes de tensions politiques, le chef du parti Forza, l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, ayant laissé une note à la vue du public à l’ouverture du Parlement qualifiant le nouveau Premier ministre d’arrogant, de dominateur, d’arrogant et de attaque, selon Politique.

Berlusconi et Meloni sont également fortement en désaccord dans leur réponse à la guerre en Ukraine, Meloni ayant précédemment promis son soutien à la bataille de Zelensky contre Poutine et Berlusconi accusant Kyiv d’avoir participé à l’invasion et échangé des cadeaux avec le dirigeant russe, selon Reuters.

Le leader de la ligue Matteo Salvini, l’autre allié d’extrême droite de Meloni, a également longtemps été considéré comme un admirateur de Poutine, a rapporté la BBC.