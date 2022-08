La première femme pilote indienne Zoya Agarwal obtient une place au musée de l’aviation basé aux États-Unis

Le capitaine Zoya Agarwal, pilote senior d’Air India sur l’avion Boeing-777, qui est la première femme pilote indienne à piloter un avion au-dessus du pôle Nord, couvrant une distance record d’environ 16 000 kilomètres, a fait sa place au musée de l’aviation SFO le Vendredi.

En 2021, pour la première fois, une équipe de pilotes entièrement féminine d’Air India dirigée par Zoya Agarwal a couvert la plus longue route aérienne du monde de San Francisco (SFO) aux États-Unis d’Amérique à la ville de Bengaluru en Inde, couvrant le pôle Nord.

Le musée de l’aviation basé aux États-Unis a été impressionné par les réalisations de toutes les femmes pilotes d’Air India et a donc offert une place dans son musée.

Lors d’une conversation avec l’ANI, le capitaine Zoya Agarwal a informé qu’elle était la seule humaine à avoir trouvé une place de pilote au musée de l’aviation Luis A Turpen de San Francisco, communément appelé SFO Aviation Museum.

“J’ai été étonné de voir que je suis le seul objet vivant là-bas, je suis juste humilié honnêtement. Je ne peux pas croire que je fais partie d’un prestigieux musée de l’aviation aux États-Unis », a déclaré le capitaine Zoya à ANI.

Récemment, le musée SFO a commémoré la carrière extraordinaire de la pilote indienne Zoya Agarwal dans l’aviation et son plaidoyer pour la promotion de l’autonomisation des femmes à travers le monde, inspirant des millions de filles et de jeunes à réaliser leurs rêves.

« Elle est la première femme pilote indienne à être incluse dans notre programme. En plus de sa carrière remarquable avec Air India, y compris son vol record de SFO à Bengaluru en 2021 avec un équipage entièrement féminin, sa positivité à l’égard du monde et son engagement à aider d’autres filles et femmes à réaliser leurs rêves sont profondément inspirants. Pouvoir enregistrer et partager l’histoire personnelle du capitaine Agarwal permet au musée SFO de préserver l’excitation et la nature historique de sa carrière extraordinaire avec les générations actuelles et futures de passionnés d’aviation », a déclaré à l’ANI un responsable du musée de l’aviation de San Francisco.

“Nous sommes honorés de votre participation et nous espérons éduquer et inspirer les générations futures”, a ajouté le musée de l’aviation SFO.

Le capitaine Zoya Agarwal s’est également entretenu avec ANI juste après avoir reçu le certificat et avoir été honoré par le musée de l’aviation SFO pour son extraordinaire carrière dans l’aviation.

“Je n’arrive pas à croire que je suis la première femme indienne à être dans un musée aux États-Unis, si vous demandez à la fillette de huit ans qui s’asseyait sur sa terrasse, regardait les étoiles et rêvait d’être pilote. C’est un honneur que les États-Unis reconnaissent une femme indienne pour leur musée… c’est un grand moment pour moi et mon pays », a déclaré le capitaine Zoya.

La capitaine Zoya Agarwal est l’une des porte-parole de l’égalité des sexes aux Nations Unies (ONU) et elle a été la première à encourager les femmes et les jeunes à réaliser leurs rêves.

Le musée a été lancé à l’aéroport international de San Francisco (SFO) en 1980, utilisant un peu plus que des images sur les murs comme moyen d’embellir et d’humaniser l’environnement de l’aéroport. Depuis lors, il s’est transformé en un programme d’exposition dynamique avec des galeries dans les cinq terminaux et a développé une collection toujours croissante d’objets, qui compte maintenant plus de 150 000 objets liés à l’histoire de l’OFS et de l’aviation commerciale.

Pendant ce temps, la participation des femmes pilotes en Inde a augmenté rapidement, selon l’International Society of Women Airlines, l’Inde détient la plus grande proportion de femmes pilotes au monde. Représentant environ 12,4% de tous les pilotes, contre 5,5% aux États-Unis. (ANI)

