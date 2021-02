La première femme motard malentendante d’Inde s’efforce de briser les stéréotypes pour une communauté sourde

Archana Timmaraju est une femme spéciale, à plus d’un titre. La résidente de Bengaluru, âgée de 36 ans, est malentendante mais n’a jamais laissé ses limites la définir et devenir un obstacle à sa vision de la vie.

Professeur d’arts et de sculpture en métal à l’école internationale Mallya Aditi, Archana est un exemple constant d’optimisme et parcourt sa moto depuis plus d’une décennie maintenant. Elle est née avec 40% d’audition dans les oreilles, mais cela ne l’a jamais empêchée d’entreprendre une balade à vélo à travers le pays de Bengaluru à Leh en 2018 avec son collègue Daniel Sundaram. Le duo a terminé le voyage en 30 jours et attend maintenant de parcourir le monde à vélo, à travers 94 pays afin de sensibiliser les gens à la communauté sourde, Hindustan Times a rapporté.

En plus d’être une source d’inspiration, Archana a également co-fondé la Silent Expedition, une startup qui s’adresse aux motards spécialement handicapés. Archana souhaite briser les stéréotypes séculaires concernant les personnes spécialement handicapées, en particulier les femmes.

Elle a également travaillé sur son élocution et amélioré ses compétences linguistiques.Elle peut maintenant parler anglais, lire sur les lèvres et utilise également les langues des signes pour les personnes ayant une déficience auditive.

Le voyage pour obtenir sa licence n’a pas non plus été facile, car elle a dû persuader les gens de l’OTR qu’elle pouvait le faire et, finalement, elle a réussi à l’obtenir. Pour les non-initiés, bien qu’il n’y ait pas d’interdiction complète pour les personnes malentendantes d’obtenir un permis si elles remplissent toutes les conditions de la Motor Vehicles Act, mais les candidats sont souvent confrontés à des obstacles et des rejets lors de la demande.

«La conduite est avant tout une fonction visuelle avec peu d’intrants auditifs», a déclaré le Dr Kapil Sikka, spécialiste ORL chez AIIMS. écrit au ministère de la route de l’Union.

Pour son expédition à travers le monde, Archana prévoit également de rencontrer des personnes de la communauté sourde et également de sensibiliser le grand public aux stigmates auxquels la communauté est confrontée. Elle collabore également régulièrement avec la police de la ville et participe à diverses campagnes de sensibilisation à la sécurité routière et publique.