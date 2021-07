La première femme marin termine une formation de guerre spéciale «épuisante» de la Marine

Une femme marin, pour la première fois, a suivi un « cours de formation exténuant de 37 semaines » pour devenir opératrice de bateau de guerre spéciale de l’US Navy.

La femme, qui ne sera pas identifiée publiquement par la politique militaire de routine des forces d’opérations spéciales, selon des responsables de la Marine, était l’un des 17 marins à avoir obtenu leur diplôme et à recevoir leurs épinglettes jeudi. Elle est la première des 18 femmes qui ont tenté de devenir membre d’équipage d’un navire de guerre spécial (SWCC) ou un SEAL à terminer avec succès la formation ; seulement environ 35% des hommes et des femmes qui commencent la formation pour SWCC sont en mesure d’obtenir leur diplôme, selon la Marine.

« Devenir la première femme à être diplômée d’un pipeline de formation à la guerre spéciale navale est un accomplissement extraordinaire, et nous sommes incroyablement fiers de notre coéquipier », a déclaré le contre-amiral HW Howard III, commandant de la guerre spéciale navale, dans un communiqué de la marine. « Comme ses collègues opérateurs, elle a démontré les qualités de caractère, cognitives et de leadership requises pour rejoindre notre force. »

La formation pour devenir membre d’équipage d’un vaisseau de combat suit un camp d’entraînement de recrues et comprend les éléments suivants : un cours préparatoire de deux mois, une orientation de trois semaines au Naval Special Warfare Center en Californie et sept semaines d’apprentissage de base de la navigation et des compétences nautiques, comme ainsi que la condition physique et la sécurité.

Le dernier obstacle : un creuset de trois jours appelé « The Tour », un test d’endurance physique que de nombreux candidats échouent souvent.

L’accomplissement de la femme est un moment décisif pour le progrès des femmes dans l’armée ; il y a cinq ans seulement, tous les postes de combat étaient ouverts aux femmes. Elle se dirigera désormais vers l’une des trois équipes de bateaux spéciaux de Naval Special Warfare.

« Elle et ses camarades diplômés ont la possibilité de devenir des experts des opérations spéciales clandestines, ainsi que des plates-formes habitées et non habitées pour fournir des capacités distinctives à notre marine et à la force conjointe de défense de la nation », a déclaré Howard.

Contribution : The Associated Press