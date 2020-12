CAP CANAVERAL, Floride: La NASA a nommé les 18 astronautes dont la moitié sont des femmes qui s’entraîneront pour son programme d’atterrissage sur la lune Artemis.

La première femme et le prochain homme sur la lune viendront de ce groupe d’élite.

Le vice-président Mike Pence a présenté les astronautes mercredi à l’issue de sa dernière réunion en tant que président du Conseil national de l’espace. L’annonce a été faite au Floridas Kennedy Space Center, sous l’une des trois fusées lunaires Saturn V restantes du programme Apollo des années 1960 et 1970.

Mes compatriotes américains, je vous donne les héros du futur qui nous ramèneront sur la lune et au-delà, la génération Artémis, dit Pence à la petite foule, assis à plusieurs mètres les uns des autres.

Cinq des astronautes, seuls présents, sont montés sur scène, agitant et portant des masques.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a souligné que davantage d’astronautes rejoindraient le groupe. La NASA compte 47 astronautes actifs.

L’agence spatiale vise un atterrissage sur la lune d’ici 2024, bien que les chances que cela se produise deviennent de plus en plus faibles. Le prochain changement d’administration ajoute également de l’incertitude.

La moitié des astronautes de la NASA ont une expérience des vols spatiaux. Deux sont actuellement à la Station spatiale internationale: Kate Rubins et Victor Glover.

Les deux astronautes qui ont effectué la première sortie dans l’espace entièrement féminine au monde l’année dernière ont fait la coupe: Christina Koch et Jessica Meir.

C’est un groupe assez jeune, avec la plupart dans la trentaine ou la quarantaine. Le plus âgé a 55 ans, le plus jeune 32. Seuls deux Joe Acaba et Stephanie Wilson ont volé sur les anciennes navettes spatiales de la NASA.

Les autres membres expérimentés de la liste comprennent Kjell Lindgren, Anne McClain et Scott Tingle, tous deux anciens résidents de la station spatiale.

Parmi ceux qui n’ont pas encore explosé dans l’espace: Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Woody Hoburg, Jonny Kim, Nicole Mann, Jasmin Moghbeli, Frank Rubio et Jessica Watkins.

