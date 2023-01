La première femme élue gouverneur du Massachusetts prête serment

BOSTON (AP) – Maura Healey, la première femme et le premier membre ouvert de la communauté LGBTQ à être élue gouverneur du Massachusetts, a prêté serment à la Statehouse jeudi, s’engageant à diriger “avec empathie et équité”.

L’élévation de Healey au poste de gouverneur signale un changement politique dans la plus haute fonction élue de l’État du GOP aux mains des démocrates. Healey, 51 ans, remplace l’ancien gouverneur républicain Charlie Baker, 66 ans, qui a choisi de ne pas se faire réélire après deux mandats.

La cérémonie marque également la première fois qu’un billet entièrement féminin occupera le bureau. Kim Driscoll, qui a été maire de Salem, a été élu lieutenant-gouverneur avec Healey et a également prêté serment jeudi.

Healey a décrit certains de ses objectifs dans son discours inaugural de 35 minutes.

Elle a reconnu la montée en flèche du coût du logement dans le Massachusetts et s’est engagée au cours de ses 100 premiers jours à créer un nouveau secrétaire au logement. Elle a déclaré qu’elle travaillerait également à convertir les propriétés appartenant à l’État en maisons ou en immeubles locatifs et à réduire les coûts pour les locataires en élargissant les allégements fiscaux.

« Le coût du logement est hors de contrôle parce que nous n’en avons tout simplement pas assez », a-t-elle déclaré. “Si nous voulons que le Massachusetts soit une maison pour tous, nous devons construire plus d’endroits où vivre.”

Healey a déclaré qu’elle travaillerait sur des modifications du code des impôts, notamment en faisant pression pour un crédit d’impôt pour enfants pour chaque enfant, tout en s’efforçant également d’élargir l’accès aux services de garde d’enfants.

Dans son premier budget, Healey a déclaré qu’elle proposerait d’offrir un collège communautaire gratuit aux étudiants de plus de 25 ans qui n’ont pas de diplôme universitaire. Elle a déclaré qu’elle ferait également pression pour un financement accru du système universitaire d’État afin de permettre à chacun d’accéder plus facilement à un diplôme supérieur.

L’un des plus grands défis auxquels fait face Healey est le système de transport en commun assiégé de l’État.

Elle a déclaré qu’au cours des 60 prochains jours, elle nommera un chef de la sécurité pour inspecter la Metropolitan Bay Transportation Authority, qui supervise le système de transport public de la région de Boston, et inclura un financement dans sa première proposition de budget pour embaucher 1 000 nouveaux travailleurs pour obtenir le système fonctionnant à pleine capacité.

“Nous savons que le MBTA manque terriblement de personnel – et nous savons que le manque de personnel a eu de graves conséquences”, a-t-elle déclaré.

Healey, qui a servi huit ans en tant que procureur général du Massachusetts, s’est présenté pratiquement sans opposition à la primaire démocrate l’année dernière et a facilement battu le candidat républicain Geoff Diehl aux élections générales. Elle n’est que la deuxième démocrate au cours des trois dernières décennies à être élue gouverneure du Massachusetts.

Le nouveau gouverneur fait également partie d’un nombre record de femmes occupant les plus hautes fonctions élues de l’État du Massachusetts. Sur les six postes à l’échelle de l’État, sans compter les sièges au Sénat américain, les femmes occuperont désormais tous sauf un.

Au cours de son discours, Healey a également déclaré qu’elle s’était engagée à éliminer les obstacles auxquels les personnes de couleur, les personnes handicapées, les femmes et les résidents LGBT sont confrontés depuis des générations.

Elle a déclaré qu’elle commencerait par ordonner à chaque agence de son administration de procéder à un audit de l’équité.

“Notre plus grande force est notre peuple, mais nous ne pouvons pas atteindre notre potentiel en tant qu’État alors que tant de personnes sont empêchées d’atteindre le leur”, a-t-elle déclaré.

Healey a déclaré qu’elle poursuivrait également les efforts de l’État pour passer à un avenir d’énergie renouvelable.

Elle s’est engagée à doubler les objectifs éoliens et solaires offshore de l’État, à quadrupler son stockage d’énergie et à mettre un million de véhicules électriques sur la route d’ici 2030.

Ces promesses cadrent avec les efforts plus larges de l’État pour lutter contre le changement climatique. Healey a déclaré qu’elle créerait le premier chef du climat au niveau du cabinet du pays pour travailler à l’échelle du gouvernement et avec les villes et villages pour atteindre les objectifs climatiques de l’État.

Tout comme l’ancien gouverneur démocrate Deval Patrick a investi des fonds publics pour aider à faire du Massachusetts un centre de biotechnologie, Healey a déclaré qu’elle souhaitait faire de l’État un centre de technologie des énergies renouvelables.

Ancienne joueuse de basket-ball de Harvard, Healey a déclaré qu’elle s’était appuyée sur le travail d’équipe en tant que procureure générale et qu’elle apporterait le même sens d’une mission partagée au bureau du gouverneur.

Healey espère travailler en étroite collaboration avec la Chambre et le Sénat du Massachusetts contrôlés par les démocrates. La présidente du Sénat démocrate, Karen Spilka, a prêté serment à Healey et Driscoll.

“Peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, peu importe ce qui nous attend, nous resterons fidèles au meilleur de nous-mêmes”, a déclaré Healey. « Nous agirons avec empathie et équité. Nous travaillerons ensemble.

Steve Leblanc, Associated Press