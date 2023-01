La première femme de l’ONU en Afghanistan pour des pourparlers sur la répression des talibans

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES – La femme la plus haut placée des Nations Unies est arrivée mardi à Kaboul à la tête d’une délégation promouvant les droits des femmes et des filles, une réponse à la récente répression des dirigeants talibans afghans. La secrétaire générale adjointe Amina Mohammed, ancienne ministre nigériane et musulmane, a été rejointe par Sima Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes, l’agence des Nations Unies pour la promotion de l’égalité des sexes et des droits des femmes, et le secrétaire général adjoint aux affaires politiques Khaled Khiari, député de l’ONU a déclaré le porte-parole Farhan Haq.

Haq a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer leur calendrier ou des réunions spécifiques à Kaboul pour des raisons de sécurité.

Des responsables de l’ONU ont tenu une série de consultations de haut niveau dans le Golfe, en Asie et en Europe “pour discuter de la situation en Afghanistan dans le but de promouvoir et de protéger les droits des femmes et des filles, la coexistence pacifique et le développement durable”, a déclaré le porte-parole.

Les membres de la délégation ont rencontré les dirigeants des 57 pays de l’Organisation de la Conférence islamique, la Banque islamique de développement, des groupes de femmes afghanes à Ankara, en Turquie et à Islamabad, ainsi qu’un groupe d’ambassadeurs et d’envoyés spéciaux en Afghanistan basés à Doha, le capitale du Qatar, a-t-il dit.

“Tout au long des visites”, a déclaré Haq, “les pays et les partenaires ont reconnu le rôle essentiel de l’ONU dans la recherche d’une solution durable ainsi que la nécessité de continuer à fournir un soutien vital” et ont demandé que les efforts soient intensifiés “pour refléter le urgence de la situation. »

Un ordre du 24 décembre des talibans interdisant aux groupes d’aide d’employer des femmes paralyse les livraisons qui aident à maintenir en vie des millions d’Afghans et menace les services humanitaires dans tout le pays. Autre résultat de l’interdiction, des milliers de femmes qui travaillent pour de telles organisations à travers le pays meurtri par la guerre sont confrontées à la perte de revenus dont elles ont désespérément besoin pour nourrir leur propre famille. Les talibans interdisaient auparavant aux filles de fréquenter les écoles secondaires et aux femmes de fréquenter les universités et imposaient des restrictions sur les voyages à l’étranger et leurs déplacements à l’intérieur du pays.

Les talibans ont repris le pouvoir en août 2021 suite au retrait chaotique des forces américaines et de l’OTAN après 20 ans en Afghanistan. Comme il l’a fait lorsqu’il a gouverné le pays pour la première fois de 1996 à 2001, le groupe militant a progressivement réimposé la loi islamique, ou charia, chassant les femmes des écoles, des emplois et du travail humanitaire, et de plus en plus dans leurs foyers.

Les responsables d’autres nations avec lesquels les dirigeants de l’ONU se sont rencontrés ont déclaré qu’il était important que la communauté internationale s’unisse et parle d’une seule voix, a noté Haq.

“La nécessité d’une voie politique revitalisée et réaliste a été constamment soulignée et tous sont restés fermes sur les principes fondamentaux, y compris les droits des femmes et des filles à l’éducation, au travail et à la vie publique en Afghanistan”, a-t-il déclaré.