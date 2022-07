La première femme de Donald Trump décède à 73 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Ivana Trump, qui était l’ancien président celui de Donald Trump première épouse, est décédée à 73 ans le jeudi 14 juillet. Une ambulance a été appelée à son domicile de New York pour un arrêt cardiaque, selon ABC Nouvelles. Ivana avait été mariée à Donald de 1977 à 1992. Elle a occupé des postes élevés dans les organisations de son ex, dont notamment la gestion de différentes propriétés, comme le Plaza Hotel. Donald a partagé la nouvelle du décès de son ex-femme dans un message sur sa plateforme Truth Social, où il a pleuré sa perte. Elle a partagé trois enfants avec son ex-mari : Donald Jr., Ivanka et Éric.

Donald a fait l’éloge de son ex dans un post, où il a rendu hommage à sa première femme. “Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York. C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana ! il a écrit.

Ivana est née en Tchécoslovaquie (aujourd’hui République tchèque) en 1949. Avant de rencontrer Donald, Ivana était mariée à Alfred Winklmayr de 1971 à 1973. Après son mariage avec Donald en 1977, elle est devenue connue non seulement pour son mariage avec le magnat, mais aussi pour ses propres compétences en affaires. Elle était cadre supérieur au sein de la Trump Organization, après avoir été PDG de Trump’s Castle à Atlantic City.

