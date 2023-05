La première femme d’Ashish Vidyarthi réagit à son deuxième mariage à l’âge de 60 ans avec Rupali Barua ; stylos, ‘Le bon ne sera pas…’

L’acteur vétéran Ashish Vidyarthi a surpris beaucoup de monde avec son deuxième mariage à l’âge de 69 ans avec l’entrepreneur de mode Rupali Barua, qui est bien plus jeune que lui, mais comme on dit, l’amour n’a pas d’âge. Alors que l’homme de 60 ans est marié, sa première femme devient toute énigmatique sur Instagram avec ses publications et ses histoires. Dès que les photos du deuxième mariage d’Ashish Vidyarthi sont devenues virales sur Internet, sa première épouse Rajoshi (Piloo Vidyarthi) l’a emmenée sur Instagram et a partagé un message crypté qui disait : « La bonne ne vous fera pas vous demander ce que vous représentez pour eux. ne fera pas ce qu’il sait vous blesser. N’oubliez pas que ».

La première épouse d’Ashish Vidyarthi, Rajoshi, n’était-elle pas au courant de son deuxième mariage avec Rupali Barua ? L’actrice a partagé un message énigmatique peu de temps après son mariage intime.

Dans ses autres histoires Instagram, elle a parlé de réflexion excessive et de paix méritée : « Que la réflexion excessive et le doute quittent votre esprit en ce moment. Que la clarté remplace la confusion. Que la paix et le calme remplissent votre vie. pour commencer à recevoir vos bénédictions. Vous le méritez. ». Bien qu’elle ait même partagé un de ses messages où elle parle de passer à autre chose, il semble que l’actrice n’ait pas encore été regardée de plus près par Ashish.

Ashish Vidyarthi a fait un mariage intime à Assam avec Rupali Barua et est devenu le sujet de conversation de la ville. Parlant de son mariage à cet âge, Vidyarti a parlé à TOI et aurait déclaré : « À ce stade de ma vie, se marier avec Rupali est un sentiment extraordinaire. Nous avons eu un mariage à la cour le matin, suivi d’une réunion dans le soir ». Parlant de leur rencontre, Ashish a déclaré: » « Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps et avons décidé de faire avancer les choses. Mais nous voulions tous les deux que notre mariage soit une petite affaire de famille. « . Ashish a un travail énorme et impressionnant à travers Bollywood, South et la télévision.