La première extinction de masse connue sur Terre s’est produite il y a 550 millions d’années, selon une étude

On estime que notre planète a environ 4,54 milliards d’années. Il a abrité de nombreuses espèces, certaines encore présentes, tandis que d’autres ont disparu. Dans une étude menée par les géobiologistes de Virginia Tech, il a été découvert que la première extinction massive sur Terre s’est produite à la fin de la période édiacarienne (il y a près de 550 millions d’années). Cela était dû à une baisse de la disponibilité de l’oxygène dans le monde. Scott Evans, du Département des géosciences du Virginia Tech College of Science, a publié ses travaux dans les Actes de la National Academy of Sciences. L’étude a été co-écrite par Shuhai Xiao, également professeur au Département des géosciences.

Les travaux ont montré que cette extinction massive a entraîné la perte d’environ 80 % des animaux au cours de cet intervalle. Selon le site officiel de Virginia Tech, Evans a déclaré: «Cela comprenait la perte de nombreux types d’animaux différents, mais ceux dont les plans corporels et les comportements indiquent qu’ils comptaient sur des quantités importantes d’oxygène semblent avoir été particulièrement touchés. Cela suggère que l’événement d’extinction a été contrôlé par l’environnement, comme le sont toutes les autres extinctions de masse dans les archives géologiques.

Xiao a également ajouté que les changements environnementaux, comme le réchauffement climatique et les événements de désoxygénation, peuvent être la cause de l’extinction massive d’animaux ainsi que d’une profonde perturbation et réorganisation de l’écosystème. Et ce n’est pas la première fois que cela se voit dans l’étude de l’histoire de la Terre. Rendant cette étude cruciale pour faire la lumière sur l’impact à long terme des changements environnementaux actuels sur la biosphère.

Alors que ce qui a exactement causé la baisse de l’oxygène mondial est encore en débat. Selon Evans, la réponse courte est que les chercheurs ne savent pas vraiment. Il peut s’agir d’éruptions volcaniques, de mouvements de plaques tectoniques, d’un impact d’astéroïde ou d’une combinaison de ceux-ci !

Pendant ce temps, les scientifiques de Virginia Tech ont également découvert récemment que l’anoxie, la perte de disponibilité de l’oxygène, affecte les eaux douces du monde. La cause derrière cela est le réchauffement des eaux provoqué par le changement climatique.

