La première exposition de 2023 à la Lake Country Art Gallery célèbre les artistes féminines

Le personnel de la Lake Country Art Gallery se prépare pour 2023. De gauche à droite, l’artiste et membre du conseil d’administration de la galerie Sierra Bronkhorst, la directrice générale Petrina McNeill et la conservatrice de la galerie Wanda Lock. (contribué)

La première exposition d’art de 2023 à la Lake Country Art Gallery ouvre le 7 janvier.

État(s) d’être présente les peintres Joice M. Hall et Janine Hall, les graveurs Rhoda Neufeld et Mary Smith McCulloch et l’artiste des techniques mixtes Lindsay Lorraine.

Se concentrant sur le rôle des femmes artistes, l’exposition soutient et renforce le rôle des femmes dans l’art et demande pourquoi les femmes sont sous-représentées dans l’industrie.

Toutes les artistes présentées sont également des mères et, à travers l’art, chacune a montré le lien entre la maternité et le fait d’être une artiste.

Une réception d’ouverture aura lieu de 13 h à 15 h le 7 janvier.

L’exposition se déroule jusqu’au 5 mars.

