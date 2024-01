La première exécution d’azote gazeux aux États-Unis a eu lieu, mais s’est-elle déroulée comme prévu ?

Le procureur général de l’Alabama a déclaré vendredi que l’azote gazeux était désormais une méthode d’exécution « éprouvée » et qu’il pensait que d’autres exécutions de ce type suivraient après la première aux États-Unis.

Le détenu, Kenneth Smith, 58 ans, a été déclaré mort jeudi à 21 h 25 HE au centre correctionnel William C. Holman à Atmore, en Alabama – à environ 120 miles au sud-ouest de Montgomery – après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté une tentative de dernière minute pour arrêter l’exécution.

“Ce qui s’est passé hier soir était un manuel”, a déclaré le procureur général Steve Marshall lors de la conférence de presse de vendredi. “Et je soupçonne maintenant que de nombreux États suivront. Depuis hier soir, l’hypoxie à l’azote comme moyen d’exécution n’est plus une méthode non testée. Elle a fait ses preuves. C’est la méthode que Kenny Smith a finalement choisie.”

Toutefois, des critiques ont été formulées selon lesquelles l’exécution n’était pas la une mort humaine et indolore des responsables de l’État avaient déclaré que ce serait le cas lors d’appels antérieurs devant les tribunaux, la personne perdre connaissance quelques secondes après avoir inhalé l’azote et mourir en quelques minutes.

Au lieu de cela, l’exécution a duré environ 22 minutes à partir du moment où les rideaux de la salle d’observation se sont ouverts et fermés, selon le Presse associéependant lequel Smith aurait secoué et se tordu sur la civière, tirant contre les dispositifs de retenue “pendant au moins deux minutes” avant de commencer à respirer fortement et de finalement décéder.

L’hypoxie d’azote est le terme désignant le moment où suffisamment d’azote gazeux est inhalé pour priver le corps d’oxygène – dans ce cas, intentionnellement, comme moyen d’exécution.

Le protocole en Alabama, il faut que le détenu soit attaché à une civière et équipé d’un masque relié à un tube respiratoire qui administre de l’azote pur à 100 % au détenu jusqu’à sa mort.

Département correctionnel de l’Alabama via Reuters, FILE

Smith, condamné à mort pour son rôle dans l’affaire Meurtre contre rémunération en 1988 de l’épouse d’un pasteur, devait initialement être exécuté par injection létale en novembre 2022. Cependant, après plusieurs tentatives, les autorités n’ont pas réussi à localiser une veine pour insérer une ligne intraveineuse et ont été contraintes de retarder l’exécution.

Smith et ses avocats avaient fait valoir que la mort par azote gazeux constituait une punition « cruelle et inhabituelle » au sens de la Constitution américaine. Mais les responsables de l’Alabama ont déclaré que l’hypoxie à l’azote était une méthode utilisée par Smith lui-même. suggéré alors qu’il affirmait que l’injection mortelle était inconstitutionnelle.

Au cours de la conférence de presse, Marshall a rejeté les critiques selon lesquelles l’exécution s’était déroulée différemment de ce que les responsables avaient décrit auparavant.

“L’exécution d’hier soir n’était pas du tout contraire à tout ce que nous avions déposé, mais était en fait tout à fait conforme, non seulement à ce que nous avions déposé, mais également aux experts retenus au nom de M. Smith”, a déclaré Marshall. “Il n’y a pas de moment précis pour lequel nous pouvons identifier le moment où l’azote a commencé à couler et donc identifier ce moment-là, personne ne peut le faire. Mais nous pensons que non seulement cela a été réalisé conformément à la Constitution, mais qu’il est tout à fait cohérent avec la façon dont cela a été prévu depuis le début. “

Cependant, la journaliste d’Associated Press, Kim Chandler, qui dit avoir été témoin de « la plupart des exécutions » en Alabama au cours de la dernière décennie et qui a été témoin de l’exécution de Smith, a déclaré que « les mouvements présentés par Smith n’étaient pas typiques de ce que l’on voit lors d’une exécution normale. “

“L’État avait soutenu dans les documents judiciaires que la conscience pouvait survenir en quelques secondes et la mort en quelques minutes. Cela semblait prendre plus de temps que ce qui avait été prédit dans ces documents judiciaires”, a déclaré Chandler, ajoutant: “Je pense simplement que nous allons voir une période prolongée”. litige sur ce qui s’est passé la nuit dernière en Alabama. Et nous avons continué, nous aurons continué à être en désaccord sur ce que Smith a vécu et sur la signification de ces mouvements semblables à des crises et des convulsions qu’il a eues pendant plusieurs minutes après que l’azote gazeux ait commencé à couler.

Marshall a déclaré que 43 autres détenus actuellement dans le couloir de la mort en Alabama ont choisi l’hypoxie à l’azote comme méthode d’exécution et que cette méthode sera probablement utilisée lors d’autres exécutions ultérieures dans l’État.