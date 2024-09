LA PREMIÈRE ÉTUDE DE CE TYPE EXPLORE LE RÔLE DE LA NUTRITION DANS LA GESTION DU TROUBLE D’ANGOISSE GÉNÉRALISÉE

Une étude a rapporté une réduction de 55 % de la moyenne Inventaire d’anxiété de Beck score

TORONTO, 26 septembre 2024 /CNW/ – Une étude pilote dirigée par la Dre Monique Aucoin ND, M.Sc., chercheuse principale au Collège canadien de médecine naturopathique (CCNM) et professeure adjointe à l’ Université de Guelphmet en lumière un facteur souvent négligé dans la gestion du trouble d’anxiété généralisée (TAG) : la nutrition.

Le TAG touche 8,7 % des Canadiens à un moment donné de leur vie et se caractérise par une inquiétude disproportionnée à l’égard des situations quotidiennes, accompagnée de symptômes comme la tension, l’agitation et les troubles du sommeil.

Études antérieures1,2 ont signalé une diminution des symptômes de dépression suite à des conseils diététiques. L’étude Eating and Supplementation for Generalized Anxiety Disorder (EASe-GAD) a consisté en des conseils diététiques et une supplémentation en oméga-3 sur une période de 12 semaines auprès de 50 femmes adultes diagnostiquées avec un TAG modéré à sévère.

En plus de confirmer la faisabilité et l’acceptabilité de cette approche thérapeutique, l’étude EASe-GAD a rapporté une réduction de 55 % du score moyen de l’inventaire d’anxiété de Beck parmi les personnes recevant le traitement.

« Nos résultats montrent comment les interventions basées sur le régime alimentaire peuvent compléter les traitements traditionnels, en particulier pour ceux qui ne répondent pas pleinement aux approches conventionnelles », explique le psychiatre Dr. Laura LaChanceMD, M.Sc., co-chercheur de l’étude et chercheur scientifique adjoint au CCNM.

Les résultats de l’étude – récemment publiés dans Neurosciences nutritionnelles – souligner la possibilité d’approches thérapeutiques innovantes au-delà des approches traditionnelles de psychothérapie et de médication.

« Si vous aviez une crise cardiaque, un membre de votre équipe soignante vous poserait des questions sur ce que vous mangez, mais ces conversations sont souvent absentes des soins de santé mentale. Cette étude s’ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles l’alimentation est un élément important des soins de santé mentale et qu’une étude à grande échelle pour confirmer ces résultats est justifiée », déclare Aucoin.

Cette étude a été soutenue par Ekhagastiftelsen, Mitacs Accelerate, AquaOmega, Lipid Analytical Laboratories et Sobeys Inc.

À propos du Collège canadien de médecine naturopathique ( ccnm.edu )

Le Collège canadien de médecine naturopathique (CCNM), créé en 1978, est Le Canada établissement universitaire pancanadien de premier plan pour l’enseignement et la recherche en médecine naturopathique. Le CCNM compte deux campus, l’un à Toronto et un autre dans la région métropolitaine de Vancouver, connu sous le nom de campus Boucher. Ses diplômés sont admissibles à passer les examens de licence pour toutes les juridictions réglementées Canada et les États-Unis devenir médecins naturopathes.

SOURCE Collège canadien de médecine naturopathique

Contact média : Karamjit Singh, gestionnaire, marketing et communications, Collège canadien de médecine naturopathique, [email protected]416-498-1255 poste 263