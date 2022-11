La première esquisse de l’accord espéré sur la COP27 donne le coup d’envoi des pourparlers décisifs

La présidence égyptienne de la COP27 a publié une ébauche des questions clés que les pays souhaitent inclure dans l’accord politique à atteindre d’ici la fin de la semaine.

Il y a une section sur le financement pour les pays en développement confrontés aux pertes et dommages causés par la crise climatique.

De nombreuses questions sont également en discussion au sommet du G20, actuellement en cours à Bali, en Indonésie.

Les ministres du gouvernement et les négociateurs de près de 200 pays ont commencé mardi le dur labeur de trouver un terrain d’entente lors des pourparlers annuels de l’ONU sur le climat pour un accord basé sur une première esquisse entre les mains des délégués au sommet en Égypte.

Publié lundi soir par la présidence égyptienne de la COP27, le document énumère deux pages de puces décrivant de nombreux problèmes que les pays ont demandé à inclure – y compris des points litigieux qui divisent profondément les nations.

Le document est intitulé un “non-document”, indiquant clairement qu’il était loin d’être un projet officiel de ce qui pourrait être approuvé par les pays à la clôture du sommet, prévu vendredi, en tant qu’accord politique de base de l’événement de deux semaines.

“Tout se résume aux derniers jours”, a déclaré à Reuters le chef de la politique environnementale de l’UE, Virginijus Sinkevicius, en marge du sommet.

“Il semble que nous soyons encore assez loin de ce que nous aimerions avoir comme résultat, mais je suis sûr qu’à mesure que de plus en plus d’énergie est investie, cela se résumera aux derniers jours et peut-être aux dernières minutes”, a-t-il déclaré. .

Une section du projet sur les pertes et dommages – faisant référence au financement des pays en développement confrontés à des dommages inévitables causés par le changement climatique – suggérait que l’accord répondrait au “besoin d’arrangements de financement” pour y faire face.

Il n’a cependant donné aucune indication quant à savoir si l’accord final inclura un nouveau fonds pour les pertes et dommages – que les pays en développement demandent dans les négociations, mais dont l’Union européenne et les États-Unis se méfient.

La combustion de combustibles fossiles est la principale cause du changement climatique, mais le charbon, le gaz et le pétrole étaient notamment absents du projet d’accord.

L’Inde a surpris certains pays la semaine dernière en faisant pression pour un accord lors du sommet visant à éliminer progressivement tous les combustibles fossiles – plutôt que le charbon uniquement, comme les pays l’ont convenu lors du sommet de l’ONU l’année dernière. Le projet de texte de la COP27 n’a pas fait allusion à la voie que l’accord final empruntera sur cette question.

Le document mentionne le besoin urgent d’agir pour maintenir à portée de main l’objectif convenu à l’échelle mondiale d’empêcher le réchauffement mondial au-delà de 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels, afin d’éviter les pires impacts du changement climatique.

Tom Evans, analyste politique au groupe de réflexion à but non lucratif E3G, a déclaré que le projet de texte était une “liste de souhaits”, mais il n’a pas révélé ce qui pourrait figurer dans l’accord final.

“De nombreuses questions évoquées dans ce document sont en discussion en direct lors du sommet des dirigeants du G20”, a-t-il déclaré, ajoutant que ce que les dirigeants du Groupe des 20 pays décident lors de leur réunion mardi et mercredi à Bali sur des questions telles que la réduction progressive des combustibles fossiles pourrait orienter le résultat final du sommet COP27.