La première équipe des Marlins de la MLB dans les principaux sports professionnels américains à avoir des femmes comme présidente et directrice générale

Caroline O’Connor ne savait pas quel était son plafond lorsqu’elle est entrée dans le monde des affaires du sport, simplement parce qu’il y avait si peu d’exemples de femmes qui ont parcouru son chemin.

Il s’avère qu’elle n’avait aucune limite.

Les Marlins de Miami ont promu O’Connor au poste de président des opérations commerciales lundi, ce qui en fait la première grande franchise sportive américaine à avoir des femmes occupant simultanément les fonctions de présidente et de directrice générale. Les Marlins sont entrés dans l’histoire en embauchant Kim Ng comme directeur général en novembre 2020; deux ans plus tard, ils ont fait un autre pas important.

“Quand je parle aux jeunes filles, j’aime vraiment qu’elles me voient dans mon rôle parce que je n’avais pas l’impression d’avoir ce modèle”, a déclaré O’Connor. “Et je veux que les gens se voient quand ils me voient et sachent que c’est une possibilité.”

O’Connor n’est que la deuxième femme à occuper le poste de présidente d’une équipe de la Ligue majeure de baseball; Catie Griggs de Seattle est l’autre. Elle a été amenée aux Marlins par le PDG de l’époque, Derek Jeter, en 2017 en tant que vice-président senior et chef de cabinet, puis est devenue chef de l’exploitation de l’équipe en 2019.

Ng gère les affaires sur le terrain, O’Connor gère les affaires hors terrain.

“Nous avons la chance d’avoir quelqu’un avec le sens aigu des affaires et la vision de Caroline qui dirige nos opérations commerciales quotidiennes”, a déclaré le président et propriétaire principal de Marlins, Bruce Sherman. “Sa passion et sa volonté de réussir sont inégalées dans notre jeu et sur le marché du sud de la Floride. .

“Son leadership continuera de guider l’organisation Marlins vers notre objectif de succès durable tout en élaborant de nouvelles stratégies pour développer notre entreprise et améliorer la reconnaissance de notre marque.”

Le chemin d’O’Connor vers cet endroit était, à certains égards, involontaire. Elle était une athlète au lycée du New Jersey – jouant au basket, au tennis, au football et au softball – et est allée à l’université de Rutgers et de l’Université de New York, étudiant d’abord l’informatique, puis la finance.

‘L’opportunité d’une vie’

Elle a travaillé pour des endroits puissants : IBM, UBS Investment Bank, Morgan Stanley. Elle ne pensait pas à une carrière dans le sport.

Et puis Jeter a appelé.

“Une opportunité unique dans une vie”, a déclaré O’Connor.

Elle est avec les Marlins depuis.

Miami a essayé de changer les choses, sur le terrain et en dehors, pendant la majeure partie des deux dernières décennies. Jeter faisait partie du groupe de propriété qui a pris le relais en 2017 ; il est parti, mais deux de ses recrues les plus importantes – Ng et O’Connor – sont maintenant chargées de terminer le travail.

O’Connor a vu des progrès. La fréquentation de la saison dernière a augmenté de 12% par rapport à 2019, la dernière fois qu’il y a eu une saison complète de baseball sans interruptions pandémiques ni restrictions majeures, bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que Miami n’obtienne la foule qu’elle recherche.

O’Connor a supervisé la croissance des ventes d’abonnements. Avec la World Baseball Classic 2023 à Miami pour les trois tours en mars, y compris le match de championnat, les Marlins savent que de grandes foules arrivent. O’Connor est déterminé à faire en sorte que ces personnes reviennent en tant que clients des Marlins.

L’équipe avec laquelle je travaille aujourd’hui, l’équipe qui me soutient au quotidien, j’ai l’impression que c’est une réflexion sur chacun d’eux et sur ce que nous avons produit ensemble. – Caroline O’Connor à propos de sa nomination à la présidence des opérations commerciales de Marlins

“Je pense que c’est un endroit vraiment spécial”, a-t-elle déclaré. “Et je dirais que si nous ne nous sentions pas si attachés à ce marché et à l’opportunité qui s’offre à nous, cela ne nous rendrait pas si enthousiastes à l’idée de venir tous les jours. Je pense que nous avons tellement de gens sur ce marché qui aiment le divertissement, J’adore le sport, j’adore le baseball, j’adore me réunir et sortir. C’est juste essayer de créer une expérience qui attire tout le monde.

Le rôle croissant des femmes dans le leadership du baseball n’échappe pas à O’Connor. Griggs dirige les Mariners ; Laura Day est vice-présidente exécutive et directrice commerciale du Minnesota; Kellie Fischer a un rôle similaire au Texas, en tant que vice-président exécutif et directeur financier des Rangers.

“J’ai été incroyablement chanceux car j’ai reçu beaucoup de soutien de la part de nombreuses personnes différentes, quel que soit leur sexe, tout au long de ma carrière”, a déclaré Griggs plus tôt cette année lors d’un panel à l’Université de Seattle. “Cela étant dit, je n’ai pas pu voir beaucoup de gens qui me ressemblent faire ce que je fais. … Je n’ai pas beaucoup de modèles.”

O’Connor ressent la même chose. Elle ne se soucie pas de la description “pionnière”. Elle aborde simplement tous les détails de son travail – y compris s’asseoir avec des groupes communautaires et des organisations civiques, même déjeuner le mois dernier avec le consul général du Japon dans sa résidence de Miami – sachant que son succès maintenant pourrait faciliter le suivi des femmes. .

“Il a fallu une vraie communauté pour me soutenir”, a déclaré O’Connor. “L’équipe avec laquelle je travaille aujourd’hui, l’équipe qui me soutient au quotidien, j’ai l’impression que c’est une réflexion sur chacun d’eux et sur ce que nous avons produit ensemble. J’ai peut-être le titre, mais bien sûr je pense à tous les des gens qui m’aident à l’obtenir.”

L’ancien speedster des Marlins décède à 55 ans

Chuck Carr, qui a dirigé la Ligue nationale dans des bases volées en 1993, est décédé à 55 ans.

La date de décès de Carr n’était pas claire, mais sa famille a déclaré qu’il avait eu des problèmes de santé. Les Marlins, l’une des cinq franchises avec lesquelles le voltigeur a joué au cours d’une carrière de huit ans, ont réagi à sa mort lundi.

“Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Chuck Carr”, ont déclaré les Marlins dans un communiqué. “L’un des premiers Florida Marlins, Chuck s’est rapidement imposé comme un favori des fans car il a souvent été vu faire des prises incroyables dans le champ extérieur ou accélérer autour des bases. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches pendant cette période difficile. “

Les Marlins ont sélectionné Carr avec le 14e choix du repêchage d’expansion de 1992, et il a disputé un sommet en carrière de 142 matchs lors de la saison inaugurale de l’équipe en 1993. Il a volé 58 buts, un sommet de la ligue cette saison-là et s’est classé quatrième en votant pour la recrue de la NL. de l’année.

Avant d’atterrir à Miami, où il a disputé trois saisons, Carr a effectué de courts séjours avec les Mets de New York (1990-91) et les Cardinals de St. Louis (1992). Il a ensuite joué avec les Milwaukee Brewers (1996-97) et les Houston Astros (1997).