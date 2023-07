La première épouse de Kevin Costner, Cindy Silva, repérée au milieu du deuxième divorce de l’acteur

La première épouse de Kevin Costner, Cindy Silva, a récemment été aperçue au milieu de son deuxième divorce.

Silva a été photographiée devant une épicerie Gelson’s en Californie, debout près de sa voiture sur le parking.

L’homme de 66 ans était vêtu avec désinvolture d’une longue chemise en jean, de leggings noirs et de sandales Birkenstock.

Costner a été marié à Silva de 1978 à 1994, et ils partagent trois enfants ensemble : Annie, Lily et Joe. La star de « Yellowstone » a également un fils avec Bridget Rooney et trois enfants avec sa future ex-femme, Christine Baumgartner.

LA PREMIÈRE VICTOIRE DE LA COUR DE DIVORCE DE KEVIN COSTNER SIGNALE QUE L’ÉPOUSE ÉTANGÉE » PEUT AVOIR SURJOUÉ SA MAIN » : EXPERT JURIDIQUE

Les gens ont rapporté dans une déclaration au moment de leur divorce que Costner, alors âgé de 39 ans, et Silva, alors âgée de 38 ans, avaient déclaré : « Après 16 ans ensemble, nous mettons fin à notre mariage. Nous avons résolu à l’amiable tous les problèmes concernant nos enfants et nos affaires financières et un règlement matrimonial complet a été conclu. »

Le règlement aurait entraîné un paiement de 80 millions de dollars à Silva.

Selon les sources de People, le couple s’est rencontré lorsque Silva travaillait dans le marketing chez Delta et que Costner était régisseur. Lorsque sa carrière à Hollywood a décollé, les choses se sont compliquées avec son emploi du temps chargé.

Au cours de leur mariage, la star hollywoodienne de Costner a connu des succès au box-office comme « The Untouchables », « Bull Durham » et « Field of Dreams ». En 1990, il a réalisé, produit et joué dans « Dances with Wolves », qui lui a valu les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur ainsi qu’une nomination pour le meilleur acteur.

Costner est entré dans l’apogée de sa carrière cinématographique à ce moment-là, après son succès aux Oscars avec des succès comme « Robin Hood: Prince of Thieves », « JFK » et « The Bodyguard », qui mettait également en vedette Whitney Houston.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter en 2012, Costner a parlé de son divorce en disant : « Ma foi a été ébranlée. Personne ne veut que leur mariage se termine, et c’est le cas. Vous allez voir les personnes que vous aimez le plus, vos enfants, seulement moitié moins. C’est une énorme perte.

‘YELLOWSTONE’ STAR KEVIN COSTNER, ÉPOUSE CHRISTINE BAUMGARTNER DIVORCE: UN RETOUR SUR LEUR HISTOIRE D’AMOUR

Costner fait maintenant face à son deuxième divorce, cette fois avec Baumgartner.

Un juge a statué en faveur de Costner la semaine dernière lors de l’une des premières audiences du couple, ordonnant à Baumgartner de quitter leur domaine de la région de Santa Barbara d’ici la fin du mois.

Costner a acheté la propriété avant leur mariage et un accord prénuptial aurait stipulé qu’elle quitterait non seulement la maison dans les 30 jours, mais qu’elle ne vivrait plus dans aucune de ses propriétés en cas de divorce.

La star de « Waterworld » n’avait pas d’accord prénuptial lors de son premier mariage, et le règlement annoncé de 80 millions de dollars représentait une part importante de sa valeur nette à l’époque.

AUDIENCE DE DIVORCE DE ‘YELLOWSTONE’ STAR KEVIN COSTNER: CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR SON AVOCAT CÉLÉBRITÉ

Depuis lors, Costner a poursuivi une carrière réussie à Hollywood, recevant un coup de pouce majeur de son travail récent sur la série Paramount « Yellowstone », pour laquelle il gagne 1,3 million de dollars par épisode, selon Variety.

Il semble que l’acteur ait tiré une leçon financière de son précédent divorce, comme l’indiquent les documents judiciaires obtenus par Fox News Digital, expliquant la stipulation selon laquelle Baumgartner doit quitter leur maison autrefois partagée.

« Kevin s’est déjà marié une fois et, après sa séparation, il s’est retrouvé sans domicile et incapable de vivre dans sa propre maison », a écrit l’équipe juridique de Costner dans sa demande initiale d’ordonnance.

« Il ne voulait plus jamais que cela se reproduise. En raison de la nature de son travail, Kevin travaille souvent à l’extérieur de la ville. Il était et reste donc particulièrement important pour lui que lorsqu’il est à la maison, il ait une maison où aller. »

Costner et Baumgartner ont tous deux demandé la garde conjointe de leurs enfants, Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 12 ans, avec une audience fixée au 12 juillet.

Baumgartner demande 248 000 $ par mois de soutien, en plus de Costner couvrant entièrement les frais de scolarité des enfants dans l’école privée, 100 % de leurs dépenses de santé et leurs activités parascolaires et sportives.

Dans sa déclaration initiale, Costner a affirmé avoir déposé 1 million de dollars sur son compte dans le cadre de leur accord prénuptial. L’accord stipulait également qu’elle recevrait un total de 200 000 $ lors du mariage et après leur premier anniversaire. Costner a déclaré que cette somme est maintenant passée à « 1 450 000 $, qu’elle peut utiliser à sa discrétion, y compris pour trouver un autre logement ».

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.