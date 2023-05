La première épouse d’Ashish Vidyarthi, Rajoshi, réagit aux spéculations selon lesquelles il l’a trompée

Tôt le matin hier, Ashish Vidyarthi s’est marié avec Rupali Barua lors d’une cérémonie intime et privée. La nouvelle du mariage est rapidement devenue virale. Le mariage d’Ashish et Rupali a pris tout le monde par surprise. L’acteur de Bollywood, TV et OTT a été marié à Rajoshi Vidyarthi alias Piloo Vidyarthi. Ils ont même un fils. Bientôt, des spéculations ont commencé à faire surface sur l’équation entre Ashish Vidyarthi et Rajoshi Vidyarthi. Mais l’actrice et chanteuse a remis les pendules à l’heure une fois pour toutes. Ils sont divorcés. Lisez la suite pour connaître le récit de Piloo Vidyarthi.

Ashish Vidyarthi et Piloo Vidyarthi se sont séparés en 2021

Dans une interview avec un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Rajoshi Vidyarthi partage qu’ils se sont séparés en 2021. Leur divorce a été finalisé l’année dernière. L’actrice dit qu’elle et Ashish Vidyarthi n’ont pas ressenti le besoin d’informer qui que ce soit de leur séparation ou d’en parler à qui que ce soit via les réseaux sociaux ou les relations publiques. Après s’être séparés, ils sont tous les deux restés amis. L’actrice soutient que les 22 dernières années de sa vie conjugale avec Ashish ont été les meilleures de sa vie. Cependant, ils avaient des choix différents. Ils ne se sont jamais affrontés car ils sont très similaires au noyau, dit Rajoshi.

Rajoshi Vidyarthi partage Ashish Vidyarthi ne l’a jamais trompée

Rajoshi dit que lorsqu’elle a exploré et réalisé sa vocation, elle a compris qu’elle et Ashish voulaient des choses différentes pour leur avenir. L’actrice dit que ce qui se passe à huis clos ne peut pas être mesuré en parlant des compromis que l’on fait pour garder leur mariage. Elle ne pouvait pas vivre en faisant des compromis et en faisant comme les autres. L’actrice explique qu’il n’y a pas eu de torture, de difficultés ou quoi que ce soit du genre. Au cours des deux dernières années, ils se sont séparés et sont maintenant en quelque sorte installés. Elle a été occupée par sa vie tandis qu’il a été occupé par la sienne. Rajoshi dit qu’elle devient folle avec toutes les interprétations dans les médias. Elle dit que ce n’est pas juste. « Ashish ne m’a jamais trompée. Même si les gens pensent que tout ce qu’il voulait, c’était se remarier. C’est complètement faux », dit-elle.

Piloo dit qu’Ashish voulait un partenaire et que ce n’est pas son besoin. « Nous ne pouvons pas pendre un homme à cause de ses besoins. Il a trouvé quelqu’un qui est une bonne chose », dit-elle. Rajoshi dit qu’elle a vécu longtemps en tant que fille de Shakuntala Barua et épouse d’Ashish Vidyarthi et maintenant, elle veut juste marcher seule et avoir son identité individuelle. Pas que quiconque ait jamais écrasé son identité, ajoute-t-elle.