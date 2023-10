La première entreprise à utiliser Google Ads

La première entreprise à s’inscrire Annonces Google était un entreprise de livraison de homard reparti de zéro en Dan Zawacki à Chicago avec seulement 1 000 $ en 1989. L’entreprise gagne désormais environ 6 millions de dollars de revenus avec 26 salariés. Initialement une idée plus abordable pour offrir aux clients un délice de crustacés au lieu de les déguster et de les dîner dans les années 1980, Gramme de homard est né juste à côté du boom point com devenir l’une des premières entreprises de vente par correspondance de produits de la mer et de produits gastronomiques sur Internet. Quartz s’est entretenu avec Christine Lopez, vice-présidente des opérations de Lobster Gram qui travaille dans l’entreprise depuis 1998, sur la façon dont outils Internet comme la recherche et Google Ads ont contribué au développement de l’entreprise.

Quartz : Comment a commencé Lobster Gram ?

Christine López : Lobster Gram a été fondée en 1989 par Dan Zawacki. Il travaillait comme vendeur de pièces de thermostat et avait essentiellement besoin de cadeaux pour ses clients. Et pour une raison quelconque, Dan a toujours eu un passion pour les homards. Il s’est dit : « Ne serait-ce pas vraiment cool de faire voler des homards et de les donner aux gens ? Il a donc fait venir une boîte de homards du Maine. Et il a littéralement fait du porte-à-porte chez ses clients en leur donnant des homards et un bâton de beurre dans un sac et il leur a dit : « Joyeux Noël ».

L’un de ses clients a dit : « C’était incroyable, c’est le meilleur cadeau que j’ai jamais reçu. » Le client lui a dit de faire quelque chose avec ce concept et de créer une entreprise. Il a élaboré un petit plan d’affaires rapide, a obtenu un numéro 800, puis est allé à une émission de radio ici à Chicago pour promouvoir sa nouvelle entreprise.

Quartz : Comment Google Ads a-t-il aidé Lobster Gram à passer au numérique ?

López : Lorsque nous avons débuté en 1989, nous disposions d’un dépliant que les gens pouvaient commander. Cela s’est transformé en un catalogue. Nous envoyions plus d’un million de catalogues par an pour faire connaître la marque Lobster Gram. Lorsque Google AdWords [now just Google Ads] Après avoir frappé Internet et toutes ces bonnes choses, cela nous a vraiment permis de transformer l’entreprise d’une société de catalogue en une société de marketing numérique.

Google AdWords a été en quelque sorte ce premier tremplin pour nous sur le World Wide Web pour faire connaître le nom Lobster Gram, puis augmenter progressivement notre présence numérique au fil des années jusqu’à ce qu’elle soit aujourd’hui où nous sommes strictement numériques. Aujourd’hui, nous faisons tout via Facebook, Instagram, le Meta univers, et utilisons toujours Google Ads. Je pense que passer à une plate-forme numérique avec Google Ads et tout ce qui est désormais à portée de main est nettement plus rentable. Vous obtenez une meilleure lecture de ce à quoi ressemble ce retour sur investissement, par opposition à un catalogue où il était un peu plus difficile à identifier.

Quartz: Comment Lobster Gram a-t-il grandi au fil des années ?

López : Au fil des années, Lobster Gram est définitivement resté fidèle à ses racines. Nous avons été les premiers à réellement vendre par correspondance des fruits de mer vivants. Nous étions une étiquette d’expédition. Les homards sont livrés directement au consommateur et peuvent être préparés chez lui. Au fil des années, cette gamme de produits s’est transformée en d’autres produits gastronomiques comme le filet mignon, les lanières de New York, le crabe, les crevettes et un assortiment d’autres produits de la mer. Nous ne sommes en réalité que des experts en livraison de plats gastronomiques, c’est-à-dire avant tout une entreprise de cadeaux. Nous atteignons notre apogée pendant les périodes de cadeaux de l’année : Saint-Valentin, Fête des Mères, Thanksgiving, etc.

L’avantage d’avoir une présence numérique aujourd’hui est que les gens nous recherchent et nous trouvent. Nous avons un guide de cuisine assez complet. Beaucoup de gens viendront donc chez nous pour apprendre à cuisiner un homard ou regarder nos vidéos sur la cuisson du crabe royal à la vapeur. Nous voyons des gens venir chez nous non pas nécessairement uniquement pour acheter, mais également à des fins éducatives. Depuis la pandémie de Covid, nous avons constaté une augmentation du nombre de jeunes visitant notre site, et pas seulement de la clientèle plus âgée qui s’est développée avec nous pendant le boom du point com.

Ce ne sont que des essais et des erreurs, car il s’agit en quelque sorte d’affiner et d’ajuster ce que les clients recherchent réellement. Ce que nous payions pour les publicités il y a 20 ans est différent de ce que nous payons aujourd’hui simplement parce que les choses changent. Les gens effectuent des recherches différemment d’il y a 20 ans. Il s’agit donc de maintenir le contenu à jour et de garantir que nous restons au courant de ce que les clients recherchent et veulent.