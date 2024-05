La première enquête sur les turbulences révèle la cause présumée de la chute de près de 200 pieds de l’avion

Des changements rapides dans la force gravitationnelle ont conduit à une chute d’altitude de 178 pieds d’un vol de Singapore Airlines qui a fait un mort et de nombreux autres passagers qui n’étaient pas attachés ont été blessés dans des turbulences extrêmes la semaine dernière, a indiqué mercredi une enquête préliminaire menée par le ministère des Transports de Singapour.

Un Britannique de 73 ans est décédé d’une crise cardiaque présumée et des dizaines de personnes ont été blessées après que le Boeing 777, qui volait de l’aéroport de Londres Heathrow à Singapour le 21 mai, a rencontré des turbulences qui ont projeté des personnes et des objets dans la cabine. L’avion, avec 211 passagers et 18 membres d’équipage, a effectué un atterrissage d’urgence à Bangkok.

Le ministère des Transports de Singapour a déclaré que les enquêteurs, notamment ceux du National Transportation Safety Board des États-Unis, de la Federal Aviation Administration et de Boeing, avaient établi une chronologie des événements basée sur l’analyse préliminaire des données du vol et des enregistreurs vocaux du cockpit.

Les premières constatations ont montré que l’avion survolait le sud du Myanmar à 37 000 pieds d’altitude lorsqu’il a commencé à ressentir des vibrations dues à des changements dans la force gravitationnelle, a indiqué le ministère. L’avion a ensuite grimpé jusqu’à une altitude pouvant atteindre 37 362 pieds et a augmenté sa vitesse, probablement en raison d’un courant ascendant, a-t-il ajouté. Le pilote automatique de l’avion a alors cherché à faire descendre l’avion à son altitude antérieure.

« L’avion a subi un changement rapide de G (force gravitationnelle) (…) ce qui a probablement amené les occupants qui n’étaient pas attachés à décoller » avant de retomber plus tard alors que l’avion montait et descendait, a indiqué le ministère. « Les changements rapides de G sur une durée de 4,6 secondes ont entraîné une chute d’altitude de 178 pieds… cette séquence d’événements a probablement causé des blessures à l’équipage et aux passagers. »

Pendant les turbulences, il a indiqué qu’un pilote avait été entendu crier disant que le panneau de ceinture de sécurité avait été allumé. Les données enregistrées indiquent que les pilotes ont contrôlé manuellement l’avion pendant 21 secondes pour le stabiliser avant de réengager le pilote automatique.

L’avion a effectué une descente normale et contrôlée et n’a rencontré aucune autre turbulence jusqu’à son atterrissage à Bangkok près d’une heure plus tard, a indiqué le ministère, ajoutant que l’enquête était en cours.

Les passagers ont décrit la « pure terreur » des tremblements de l’avion, des objets volants et des personnes blessées gisant paralysées sur le sol de l’avion.

Vingt-six personnes restaient hospitalisées mercredi à Bangkok. Les autorités hospitalières avaient déclaré plus tôt que les blessures comprenaient des lésions de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière, des lésions du crâne ou du cerveau et des lésions osseuses ou des organes internes.

On ne sait pas exactement ce qui a causé ces turbulences. La plupart des gens associent les turbulences aux fortes tempêtes, mais le type le plus dangereux est ce qu’on appelle la turbulence en air clair. Le cisaillement du vent peut se produire dans des cirrus vaporeux ou même dans de l’air clair à proximité d’orages, car les différences de température et de pression créent de puissants courants d’air se déplaçant rapidement.

Selon un rapport de 2021 du National Transportation Safety Board des États-Unis, les turbulences représentaient 37,6 % de tous les accidents survenus sur les grandes compagnies aériennes commerciales entre 2009 et 2018. La Federal Aviation Administration a déclaré qu’il y avait eu 146 blessures graves dues aux turbulences entre 2009 et 2021.