WASHINGTON – La première femme de couleur à être électeur présidentiel du Nebraska a voté lundi pour Joe Biden et Kamala Harris.

Precious McKesson a émis le vote du 2e district du Congrès Biden.

Les électeurs de l’État se sont réunis dans une salle d’audience du Capitole de l’État, et bien que le vote formel ait été rapide et généralement modéré, quand il a été annoncé que McKesson avait voté, de vifs applaudissements ont rempli la salle.

McKesson, qui est noire, est la première femme de couleur à servir d’électeur dans le Nebraska, selon le Omaha World-Herald, et elle a voté une seule fois pour représenter le 2e district du Congrès du Nebraska.

« Je suis plus que ravi d’avoir voté pour le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris », a déclaré McKesson. «Un travail acharné et des supporters dévoués ont aidé à élire Joe Biden et Kamala Harris comme nouveaux dirigeants. Je suis convaincu que nous verrons le changement nécessaire pour guérir notre nation. »

Le vote de McKesson était doublement historique, puisqu’elle a voté pour que Harris devienne la première femme noire et sud-asiatique à être vice-présidente. McKesson a déclaré à CNN que son vote pour la première femme de couleur sur un billet présidentiel «signifiait tellement».

«Cela signifiait tellement pour de nombreuses femmes qui mènent chaque jour ce bon combat pour s’assurer que notre démocratie ne soit pas considérée comme acquise. Et donc, pouvoir voter pour Kamala Harris aujourd’hui, cela représentait le monde pour moi. «Je suis tellement contente d’avoir pu faire ça, surtout ici au Nebraska», a-t-elle déclaré.

Alors que deux des quatre électeurs de Trump cette année sont des femmes, McKesson est la première femme du Nebraska à voter pour un candidat démocrate.

Division des votes électoraux

Bien que le président Donald Trump ait remporté près de 59% des voix dans le Nebraska, seuls quatre des cinq électeurs de l’État ont voté pour lui parce que c’est l’un des deux États, avec le Maine, qui n’attribue pas ses électeurs sur la base d’un gagnant-gagnant-tout. système.

Bien que deux électeurs soient attribués au vainqueur du vote populaire dans l’État, les trois électeurs restants du Nebraska sont attribués au gagnant de chacun de ses districts du Congrès.

La quasi-totalité des électeurs de l’État sont historiquement allés aux républicains, à l’exception de la victoire du président Barack Obama lors de sa première campagne. Et le 2e district du Congrès du Nebraska, qui comprend Omaha et sa banlieue, a une histoire de compétition.

Then-Sen. Obama, avec Biden comme candidat à la vice-présidence, a remporté le 2e district du Nebraska en 2008, marquant l’histoire dans un État qui n’avait jamais divisé ses votes électoraux jusqu’alors. Le vote de lundi n’était que la deuxième fois que le Nebraska a voté au collège électoral pour un candidat démocrate.

Biden et Harris devraient recevoir 306 votes électoraux lundi, dépassant 232 pour Trump, une fois que tous les électeurs auront voté – y compris tous les États où Trump et son équipe juridique ont contesté les résultats.

Les votes électoraux seront ensuite comptés lors d’une session spéciale conjointe du Congrès le 6 janvier avant l’inauguration de Biden et Harris le 20 janvier.

