La première église congrégationaliste de Crystal Lake rend hommage à un pasteur émérite – Shaw Local

La First Congregational Church de Crystal Lake a honoré Arn Shaper du titre de pasteur émérite, reconnaissant le ministre associé pour ses longs services.

Le titre honore une personne dont le long ministère dans une église locale a été un service distingué et transformateur, selon un communiqué de presse de l’église.

Pendant plus de 50 ans, Shaper a été ministre associé à la First Congressional Church et a été pasteur et conseiller pour de nombreux membres de la grande communauté de Crystal Lake. Au cours de son mandat, il a célébré les mariages de plus de 2 300 couples et réconforté les familles de plus de 3 000 personnes dont il a célébré les funérailles.

Shaper a siégé aux conseils d’administration de nombreuses organisations à but non lucratif dans tout le comté et a été professeur auxiliaire de philosophie au McHenry County College. Au cours des cinq dernières décennies, le «pasteur Arn» a été une présence constante dans la communauté, indique le communiqué.