La première édition de l’Indian Rummy League se termine sur CardBaazi.com, Ran Singh de l’Haryana remporte la couronne

CardBaazi.com, la toute première application de jeu multi-cartes en Inde de la maison Baazi Games, a conclu sa toute première édition de l’Indian Rummy League (IRL) avec un pool de prix massif de 10 crore INR.

Ran Singh, 39 ans, originaire de Mahendra Gadh, Haryana, a été déclaré vainqueur de la table finale et champion de l’édition inaugurale, qui s’est déroulée le 15 juin à Goa. Il a remporté le prix en argent de 20 Lakhs INR d’un prize pool final de 1 crore INR, suivi de Pankaj Raghunath Khaire, 31 ans, de Surat qui est arrivé deuxième et la troisième position a été remportée par Rajesekhar Palantla, 40- ans, de Bangalore, qui a remporté le prix en argent de INR 10 Lakhs et INR 5 Lakhs respectivement.

IRL a été lancé dans le but d’attirer des joueurs de diverses régions de l’Inde avec un accent particulier sur les villes de niveau 2 et de niveau 3 et de découvrir le potentiel latent du sport traditionnel.

Le tournoi a commencé le 26 mars, attirant plus de 26 000 entrées et a vu un total de plus de six lakh mains jouées. Outre les villes métropolitaines, IRL a vu des entrées de villes comme Bundi, Bidar, Sikar, Nashik, Gorakhpur, Deoria, Raipur, Bhilwara, Panjim, Dehradun, Rajkot et Aurangabad, entre autres.

Tout au long de la ligue, les participants de toutes les catégories ont enregistré des victoires clés. Il y avait jusqu’à 150 joueurs qui ont gagné plus de 10 000 INR dans la série sans aucun droit d’entrée en se qualifiant pour les tournois satellites, tandis que plus de 100 joueurs ont remporté INR 1 Lac, ce qui signifie une forte concurrence entre les formats de jeu.

Exprimant son enthousiasme pour l’aboutissement réussi d’IRL, M. Sunit Warriach, PDG de CardBaazi, a déclaré: «Depuis que nous avons diversifié notre modèle d’une application mono-jeu à une application multi-jeux, des efforts constants ont été déployés pour fournir à chaque utilisateur avec une solide expérience. Indian Rummy League a été une étape vers le renforcement de cette promesse envers notre fidèle base d’utilisateurs et l’atteinte des masses.

Stimulés par IRL, nous avons connu une croissance de 20 % QoQ, ce qui est significatif étant donné que nous avons réorganisé notre nouveau modèle de fonctionnement en novembre 2021. Je voudrais féliciter les gagnants pour leur persévérance continue tout au long de la ligue et nous continuerons à rendre IRL plus grand et meilleur pour apporter de tels talents à la communauté indienne des joueurs de cartes qualifiés.

Après l’aboutissement réussi d’IRL, CardBaazi.com élargit encore ses horizons avec plusieurs nouveaux jeux mis en ligne sur l’application cette semaine, tels que T23 et Pool 51, entre autres.

