La première école luthérienne du dimanche soutient le garde-manger – Shaw Local

Les élèves de l’école du dimanche de la première église luthérienne de Plano ont fabriqué des ornements spéciaux et des sacs cadeaux pour les clients du garde-manger. Cette année scolaire, les élèves se sont concentrés sur le partage et l’entraide. Ils ont fourni des sacs de cadeaux d’Halloween cet automne.

La première église luthérienne de Plano organise un garde-manger mensuel au volant le troisième vendredi de chaque mois de 18 h à 19 h 30 à l’église située au 200 N. Center St. à Plano. Tous ceux qui en ont besoin sont invités à se rendre au garde-manger gratuit et à ramasser des fruits frais, des légumes, des produits de boulangerie, des aliments non périssables et des options de viande congelée. Les participants sont priés d’apporter leur carte Kendall County Community Food Pantry (KCCFP) avec eux. Les nouveaux visiteurs qui n’ont pas de carte en recevront une sur place.

Des bénévoles de la première église luthérienne de Plano, de l’église St. Mary et du KCCFP gèrent le garde-manger mensuel. Les questions peuvent être adressées aux bureaux du KCCFP à Yorkville au 630-553-0473 ou à la First Lutheran Church of Plano au 630-552-8263.