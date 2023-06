La première du genre CEAT Indian Supercross Racing League vise à apporter la révolution indispensable du sport automobile en Inde

Les ligues de franchise prennent d’assaut le monde du sport. Au cours des deux dernières décennies, nous avons vu le sport prendre le chemin de la franchise, en particulier en Inde. La révolution a commencé avec la Premier League indienne et c’est devenu un succès gigantesque qui a ouvert les portes à d’autres sports pour s’essayer à la ligue de franchise où ils amènent des joueurs du monde entier et les mettent dans les équipes aux côtés de stars indiennes, puis concourent à un haut niveau avec une pincée de glamour en elle.

Alors qu’il est maintenant temps pour le sport automobile d’entrer dans la course, l’Inde a assisté mercredi à une révolution monumentale dans le monde du Supercross Racing. La superstar de Bollywood, Arjun Kapoor, était à New Delhi pour dévoiler la CEAT Indian Supercross Racing League en collaboration avec la Federation of Motor Sports Clubs of India (FMSCI). Cette ligue révolutionnaire est la toute première Supercross Racing League basée sur une franchise, réunissant des coureurs du monde entier pour concourir dans différents formats et catégories.

L’événement a eu lieu au stade Jawahar Lal Nehru où la démonstration de Supercross Racing a volé la vedette. Les motos volaient dans les airs pour stimuler la montée d’adrénaline de tous les fans de sport automobile. L’Inde a une solide base de fans de sport automobile, mais elle n’est pas encore en mesure de déchiffrer la formule pour en faire un succès avec la compétition locale dans le pays.

Mais cela pourrait changer avec l’Indian Supercross Racing League car ils ont réuni deux des plus grandes marques automobiles pour se lier à la ligue – CEAT et Toyota.

La CEAT Indian Supercross Racing League (ISRL) est prête à révolutionner le monde du sport automobile, en associant une action à faire monter l’adrénaline et une compétition féroce. Avec CEAT comme sponsor principal et Toyota Hilux comme partenaire automobile officiel de l’ISRL, ce partenariat entre les marques et la ligue témoigne de leurs valeurs communes d’innovation, de performance et de dépassement des limites.

La saison inaugurale débutera au stade emblématique Jawaharlal Nehru dans la capitale nationale, New Delhi, en octobre 2023, suivie d’événements passionnants dans des villes métropolitaines de premier plan telles que Mumbai, Pune et Ahmedabad. D’octobre à décembre 2023, les fans de ces villes assisteront à des démonstrations époustouflantes de compétences, de manœuvres audacieuses et d’action à grande vitesse qui redéfiniront les courses de Supercross.

« Le lancement de l’Indian Supercross Racing League aujourd’hui est un moment décisif pour nous tous dans la communauté du motocross », a déclaré CS Santosh, le champion de supercross le plus accompli d’Inde. « L’Inde a un potentiel et un talent énormes dans ce domaine et je suis convaincu que la ligue a la ténacité de présenter une plate-forme pour tous les coureurs en herbe, qui montreront au monde leur talent, leurs compétences et leur endurance. L’Indian Supercross Racing League sera l’IPL du motocross et j’ai hâte de voir la première saison débuter en octobre de cette année.

« La CEAT Indian Supercross Racing League vise à conquérir le cœur des passionnés de sport automobile, en mettant en valeur l’esprit d’aventure et en repoussant les limites », déclare Eeshan Lokhande, co-fondateur et directeur de Supercross India Pvt Ltd. « Le lancement de la CEAT Indian Supercross Racing League (CISRL) est un développement important pour l’industrie indienne du sport automobile et de l’automobile. La ligue vise à fournir une plate-forme permettant aux jeunes pilotes d’émerger et de développer leur talent avec des pilotes internationaux, d’attirer l’attention des sponsors et des constructeurs. Cela créera également une excellente opportunité pour les constructeurs automobiles. pour présenter leurs produits futuristes et leurs technologies innovantes. L’ISRL est une étape positive pour stimuler la croissance et la reconnaissance du sport automobile en Inde, et on s’attend à ce qu’il ait un impact significatif sur l’industrie automobile grâce à une exposition à une compétition de classe mondiale.

S’exprimant à cette occasion, M. Akbar Ibrahim, président de la FMSCI, a déclaré : « La fédération est submergée par le processus de réflexion et l’initiative prise par l’équipe SXI pour élever la culture du sport automobile dans le pays. Cette initiative apportera non seulement des talents mondiaux au pays, mais fournira également une plate-forme pour nourrir les jeunes talents et positionner l’Inde sur la carte mondiale du sport.

Exprimant son enthousiasme, M. Arjun Kapoor a déclaré: «Dès les premiers jours de mon enfance, j’ai été captivé par l’excitation et le frisson de Supercross Racing. Aujourd’hui, alors que je regarde autour de cette magnifique arène, remplie du rugissement des moteurs et de l’excitation palpable dans l’air, je suis submergé de gratitude. La CEAT Indian Supercross Racing League accueillera les meilleurs coureurs du monde qui s’affronteront sur notre sol, mais a également ouvert la voie aux générations futures pour embrasser les sensations fortes et les joies du Supercross.