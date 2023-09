La première du documentaire Lil Nas X retardée par une alerte à la bombe au Festival international du film de Toronto

La première du documentaire Lil Nas X : Longue vie à Montero a été retardé après qu’une alerte à la bombe ait été déclenchée au Festival international du film de Toronto.

La première du film samedi soir au Roy Thomson Hall de Toronto a été retardée d’environ 20 minutes pendant que les autorités vérifiaient que la menace n’était pas crédible. Lil Nas X a été tenu à l’écart du tapis rouge pendant cette période.

Judy Lung, vice-présidente des affaires publiques et des communications du TIFF, a déclaré dans un communiqué que la police de Toronto avait enquêté à proximité du tapis rouge avant la projection.

« Nos mesures de sécurité standards sont restées en place pendant cette période et le contrôle a commencé avec un léger retard », a déclaré Lung. « A notre connaissance, il s’agissait d’une menace générale et non dirigée contre le film ou l’artiste. »

Longue vie à Monteroréalisé par Carlos López Estrada et Zac Manuel, documente la tournée de huit mois de la superstar de la pop qui débutera en septembre 2022 pour son premier album complet Montéro.