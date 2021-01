Nous avions de grands espoirs pour Matt James, et jusqu’ici nous ne sommes pas déçus.

Le courtier immobilier de 29 ans a commencé son mandat le Le célibataire ce soir et pourrait nous avoir donné la première la plus agréable et la plus prometteuse depuis longtemps. Le premier gagnant de la rose d’impression est déjà un favori, et un deuxième favori est un vibromasseur brillant et lumineux nommé MJ (aucun lien avec le concurrent nommé MJ) qui a causé assez l’agitation.

« Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi grand auparavant », a déclaré Matt à E! Nouvelles. «C’était extrêmement distrayant, tu sais, faire des bruits et juste capter la lumière et un tas de façons différentes, donc c’est difficile de rester concentré.

Ouais, c’était une première amusante.

Tout d’abord, éliminons cette situation de vibrateur. Concurrent Katie a apporté l’accessoire comme une représentation de ce qui l’a poussée à passer la quarantaine, et il est resté toute la nuit. À un moment donné, elle l’a utilisé pour toucher une autre fille, Mari, sur l’épaule pour avoir une minute pour parler à Matt, et Mari ne se tut pas d’avoir été tapotée sur l’épaule par un gode pour le reste de la soirée.