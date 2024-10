La première députée du Minnesota a perdu sa réélection lorsque son mari a exigé qu’elle retourne dans la cuisine

12 octobre — OKLEE, Minnesota — Trois petits mots ont mis fin à la carrière politique de la première députée américaine du Minnesota : « Coya Come Home ».

C’était le titre des journaux entendus dans tout le pays.

Tout a commencé en 1958 lorsque le mari de Coya Knutson, Andy, a écrit une lettre affirmant que la carrière de sa femme à Washington ruinait la vie de leur famille et qu’elle devait rentrer à la maison.

La lettre a fonctionné. Knutson a perdu sa candidature à la réélection, mettant fin à ce qui avait commencé comme une carrière politique révolutionnaire.

Ce n’est que plus tard que les gens ont appris la sale vérité qui se cachait derrière tout cela.

Cornelia « Coya » Gjesdal Knutson

est né en 1912 dans une ferme près d’Edmore, dans le Dakota du Nord.

Coya était la deuxième des quatre filles nées d’immigrants norvégiens-luthériens Kristian et Christina Gjesdal.

Élevée dans un foyer qui valorisait le travail acharné, elle conduisait un tracteur à l’âge de 11 ans.

Mais la vie à la ferme n’était pas la seule chose qu’elle absorbait : Coya a également hérité de la profonde passion de ses parents pour la politique, car ils étaient de fervents partisans de la Ligue non partisane.

Elle fréquente finalement le Collège Concordia à Moorhead et obtient en 1934 un diplôme en musique et en anglais. Knutson a étudié l’opéra à la Julliard School de New York un été avant de retourner dans le Dakota du Nord pour devenir enseignant.

Selon la Minnesota Historical Society, c’est à ce moment-là qu’« une romance lente » a commencé à se préparer entre Coya et Andy Knutson, l’un des ouvriers agricoles de son père.

Le couple s’est marié en 1940 et a déménagé à Oklee, dans le Minnesota, la ville natale d’Andy, où ils ont ouvert un hôtel et un café. Coya dirigeait le café et enseignait à temps plein avant d’adopter leur fils Terry en 1948.

Knutson a dit un jour à un journaliste qu’en tant que jeune épouse et mère, elle se sentait parfois « piégée » et voulait voir « quelque chose du monde ».

En plus de l’influence de ses parents, Knutson a été inspirée par la Première Dame Eleanor Roosevelt pour se lancer dans la politique, en siégeant à plusieurs conseils d’administration locaux et en présidant son parti local démocrate-agriculteur-travailliste.

Elle a été élue à l’Assemblée législative de l’État du Minnesota en 1950 et réélue en 1952.

En 1954, elle décide de se présenter aux élections parlementaires américaines dans le neuvième district du Minnesota (qui fait maintenant partie du septième district). Elle a frappé durement la campagne électorale.

Selon la State Historical Society, elle a parcouru plus de 25 000 miles et s’est adressée à plus de 20 000 électeurs. Les disques disent « qu’elle se réveillait souvent à l’aube pour rendre visite aux agriculteurs et charmait les foules lors des foires de comté et des festivals de cornichons avec son accordéon et sa voix d’opéra ».

Mais tout le monde au sein du parti DFL n’a pas apprécié les manières folkloriques de Knutson. À l’époque, le parti essayait d’aller au-delà de sa base rurale, et l’accent prononcé et le jeu d’accordéon de Knutson n’y parvenaient pas. Ils ont soutenu un candidat masculin plus raffiné.

Mais Knutson l’a battu ainsi que trois autres challengers lors des primaires du DFL avant de battre un républicain sortant pour six mandats lors des élections générales de novembre.

Une fois au pouvoir, elle a été une représentante prolifique, rédigeant 61 projets de loi et devenant la première femme à siéger au Comité de l’agriculture. Elle a travaillé sur un programme d’aide aux repas scolaires, sur un projet de loi fédéral sur les prêts étudiants, sur le financement de la recherche sur la fibrose kystique et a présenté des projets de loi pour aider les Amérindiens de son district.

Knutson a été réélue en 1956, mais des défis se profilaient à l’horizon alors qu’elle briguait un troisième mandat en 1958. Elle avait ébranlé les plumes au sein de son propre parti en ne soutenant pas systématiquement les candidats soutenus par le DFL. Cependant, le coup le plus personnel est venu de l’intérieur de sa propre maison lorsque son mari, Andy, a publié publiquement une lettre exhortant le DFL à nommer un autre candidat au Congrès – déclarant qu’il voulait que sa femme rentre chez elle, où il pensait qu’elle appartenait.

Lloyd Sveen, écrivain politique pour The Forum, l’a surnommée la lettre « Coya Come Home ».

Coya, je veux que tu dises ce dimanche aux gens du 9ème arrondissement que tu en as fini avec la politique. Que vous voulez rentrer chez vous et fonder un foyer pour votre mari et votre fils. En tant que mari, je vous oblige à faire cela. J’en ai marre d’être séparé de ma famille. J’en ai marre de te voir courir tout le temps avec d’autres hommes et pas avec ton mari. Je t’aime, chérie.

Un déluge de publicité a suivi, notamment de fausses accusations selon lesquelles Coya aurait une liaison avec son jeune directeur de campagne. Andy l’a suppliée de « revenir dans notre maison heureuse et heureuse ».

En 1955, alors que les rôles traditionnels entre les sexes étaient fermement ancrés et que seulement un tiers des femmes travaillaient à l’extérieur du foyer, les appels d’Andy ont touché une corde sensible.

Elle a perdu les élections de 1958 par seulement 1 390 voix contre Odin Langen, grand de six pieds cinq pouces, dont le slogan de campagne était « Un grand homme pour un travail à taille humaine ».

La plupart des experts ont attribué à la lettre «Coya Come Home» le naufrage de la candidature de Knutson à la réélection. Mais Knutson et ses partisans savaient que la lettre n’était pas tout ce qu’elle semblait. Ils ont allégué qu’Andy n’avait pas agi seul.

Elle a déclaré à David Brinkley de NBC qu’une enquête fédérale était en cours pour déterminer qui aurait pu inciter Andy à cela. Certains soupçonnaient ses rivales du parti DFL, tandis que d’autres accusaient son adversaire républicain.

Selon un rapport du Smithsonian Institute, « Coya a embauché un expert en écriture, qui a déterminé que Maurice Nelson, l’avocat d’Odin Langen, avait écrit la lettre. Elle a allégué qu’une fraude avait été commise contre les électeurs du Minnesota, mais rien n’en est sorti. Quelques mois plus tard, le président démocrate James Turgeon a admis aux journalistes qu’il avait écrit cette lettre pour rendre service à son ami Andy Knutson, ajoutant également que Coya « avait peur qu’Andy la frappe ». «

Pour brouiller davantage les pistes, Andy s’est ensuite excusé et a témoigné devant le comité de la Chambre que les opposants politiques de Coya l’avaient trompé en lui faisant signer la lettre et qu’il avait voté pour elle aux élections générales de 1958.

Dans une interview en 1982, Knutson a déclaré qu’elle n’avait pas été surprise lorsque son mari « a lancé une attaque » contre sa campagne. Elle a dit que la vérité était qu’elle avait soutenu son mari alcoolique et violent pendant des années, bien après que le mariage n’existait que de nom.

« Je lui ai dit d’aller chercher du travail et c’est à ce moment-là que la fourrure a commencé à voler », a-t-elle déclaré.

Avec le recul, elle a dit qu’elle aurait aimé être plus franche avec la presse au sujet de son mariage dysfonctionnel parce que « Andy s’amusait bien en profitant de toute la publicité ».

Le couple a divorcé en 1962 et les journaux ont titré « Coya a accordé le divorce ».

Après les élections de 1958, Knutson s’est tournée vers d’autres aventures tout en continuant à se lancer dans la politique.

Elle a produit des programmes télévisés pour enfants à New York pendant un an avant de retourner à Washington, DC. Lorsqu’elle perdit sa tentative de reconquérir son siège en 1960, elle travailla pendant 10 ans au Bureau de la défense civile. Une autre candidature aux élections en 1977 a échoué.

Après avoir pris sa retraite en 1972, Knutson a déménagé à Bloomington, Minnesota, pour vivre avec son fils Terry et sa famille.

En repensant à sa vie, elle a dit qu’elle n’était pas amère à propos de la lettre « Coya Come Home ».

« Je vivais avec celui-ci : ‘La vengeance est à moi ; je rembourserai, dit le Seigneur’, et mon garçon, il a fait un meilleur travail que je ne l’aurais fait. La plupart des gars qui étaient si méchants sont morts. Beaucoup d’entre eux sont morts. morts violentes », a déclaré Knutson à un journaliste en 1982.

Elle a également déclaré qu’elle était « trop ​​occupée » pour être en colère. Au lieu de cela, elle a insisté sur son désir de voir davantage de femmes élues à tous les niveaux de gouvernement, comme elle l’avait été. Aujourd’hui, 151 femmes siègent à la Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis, contre 17 lorsque Knutson y siégeait de 1954 à 1958.

Elle est décédée en 1996 à l’âge de 84 ans, avant d’assister à un changement historique : les femmes constituent désormais la plupart des fonctionnaires du Minnesota à Washington. En 2024, les deux sénateurs américains du Minnesota sont des femmes, et la délégation de l’État à la Chambre des représentants est répartie à parts égales, avec quatre hommes et quatre femmes.

Vers la fin de sa vie, Knutson sentait que les femmes étaient encore vulnérables lorsqu’elles briguaient des fonctions politiques en raison de croyances de longue date sur les rôles de genre. Néanmoins, elle a déclaré qu’ils devaient dépasser tout cela pour faire avancer la démocratie représentative.

« J’ai toujours pensé que les femmes devaient travailler deux fois plus dur que les hommes pour accomplir le même travail », a-t-elle déclaré. « Ils reviennent par derrière et ils doivent rattraper leur retard. »

VIDÉOS fournies par WDAY Collection (MSS 10351) et la State Historical Society of North Dakota. Edité par Chris Flynn.