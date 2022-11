La première de “Yellowstone” établit un record alors que le créateur explique le risque d’un milliard de dollars derrière le succès

La première de la cinquième saison de “Yellowstone” dimanche a établi un nouveau record.

L’émission Paramount Network a attiré 12,1 millions de téléspectateurs en direct et le jour même, marquant le nombre de lancements le plus élevé que l’émission occidentale ait jamais vu, selon les notes nationales rapides de Nielsen.

L’émission est désormais également la meilleure série scénarisée de 2022.

“Après quatre saisons, l’énorme audience de l’émission continue d’impressionner, sa dernière première de saison devenant la première télévisée scénarisée la plus regardée de 2022”, a déclaré Ashwin Navin, co-fondateur et PDG de Samba TV, dans un communiqué via The Hollywood Reporter.

“‘Yellowstone’ continue de puiser dans les passions d’un large éventail de téléspectateurs à travers le Midwest américain avides de genres à thème occidental qui ont été largement sous-représentés à la télévision ces dernières années. L’audience est considérablement surindexée pour la première de la saison dans des villes telles que St. Louis, Cleveland et Pittsburgh et sans surprise sous-indexé dans les centres urbains largement côtiers de San Francisco, Los Angeles et New York.

“Yellowstone” explore comment John Dutton, joué par Kevin Costner, gère la vie en tant que gouverneur du Montana et les défis inattendus que ce rôle apporte à sa famille d’éleveurs. La série à succès, qui a attiré des fans surprenants tels que Drake, est diffusée depuis 2018.

Le créateur de la série, Taylor Sheridan, a récemment parlé à The Atlantic du succès de la série. Cependant, avant le succès du spectacle, Sheridan a dû se battre pour garder le spectacle comme il le voulait.

Le cinéaste a dit à Viacom que pour avoir la série, il n’y aurait pas de salle des écrivains, pas de notes sur l’émission et que personne ne verrait un aperçu. La seule chose que Sheridan voulait de Viacom était l’argent.

“Cela va coûter entre 90 et 100 millions de dollars”, se souvient Sheridan lors d’une réunion. “Vous allez faire un chèque pour des chevaux de 50 à 75 000 dollars par semaine.”

La collaboration de Paramount Network avec Sheridan, que beaucoup ont qualifiée de “Taylorverse”, comprendra neuf émissions, a rapporté le point de vente. Le cinéaste est également le seul scénariste de la plupart d’entre eux.

La série a contribué au lancement le retour du western à Hollywood .

Après que “Yellowstone” dirigé par Costner soit devenu un succès retentissant, le service de streaming Paramount + a commandé la série “1932”, sur les racines de la famille Dutton. En février, le service a également annoncé que la première préquelle, “1883”, serait de retour pour une deuxième saison. Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill sont parmi ses stars.

“Je tourne pour plus d’un milliard de dollars d’émissions de télévision”, a déclaré Sheridan au point de vente. “C’est la somme d’argent qu’ils m’ont confiée, et je dois gagner plus que cela avec le produit que je crée. Alors oui, c’est une énorme responsabilité… Je suis conscient de l’opportunité, et donc je diffuse moi-même maigrir en conséquence.”

Sheridan a noté qu’il ne savait pas combien de temps il pouvait maintenir le flux de travail, mais a reconnu la quantité de liberté créative dont il dispose.

“Je ne sais pas si j’aurai à nouveau cette liberté de création”, a-t-il déclaré. “J’espère que je pourrai partir au coucher du soleil avant que quelque chose ne s’effondre.”

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.